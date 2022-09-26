25 сентября состоялись матчи последнего 6-го тура в группе A1 Лиги наций.

Франция проиграла Дании (0:2), но избежала вылета, набрав лишь на очко больше Австрии.

Лига наций

Группа A1. 6-й тур. 25 сентября

Дания – Франция – 2:0

Голы: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дольберг, 34 мин.

ГОЛ! 2:0. Сков Ольсен, 39 мин.