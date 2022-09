Джокович деклассировал Тиафо и в парном матче. Европа уверенно лидирует

Сегодня, 25 сентября, завершился парный матч на Кубке Лейвера между дуэтами Новак Джокович (Сербия) / Маттео Берреттини (Италия) и Алекс Де Минаур (Австралия) / Джек Сок (США).

Кубок Лейвера

Новак Джокович / Маттео Берреттини (Europe) – Алекс Де Минаур / Джек Сок (World) – 7:5, 6:2

Отметим, что сейчас команда Европы лидирует со счетом 8:4.

Завтра за победу на Кубке Лейвера будет начисляться 3 очка.

Ранее Новак обыграл Тиафо в одиночном матче.

