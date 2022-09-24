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Лига наций
24 сентября 2022, 21:36 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:43
470
1

Даниил Игнатенко открыл голевой счет Франции в сборной Украины

За нашу национальную команду забивали представители 11 зарубежных лиг

24 сентября 2022, 21:36 | Обновлено 24 сентября 2022, 21:43
470
1
Даниил Игнатенко открыл голевой счет Франции в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке с Арменией (5:0) Даниил Игнатенко забил премьерный мяч за сборную Украины. При этом 25-летний хавбек французского «Бордо» стал игроком 11-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали в рядах нашей национальной дружины. К слову, Игнатенко первым из «пионеров-легионеров» отличился в матче ранга Лиги наций УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

Россия

03.06.1994

ТМ

Юрий САК

Спартак М

Болгария (г)

55' (1:1)

1:1

Италия

09.10.1999

ЧЕ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Россия (г)

87' (1:1)

1:1

Англия

17.04.2002

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм

Грузия (д)

17' (1:0)

2:1

Бельгия

07.09.2002

ЧЕ

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ

Брюгге

Армения (г)

2' (1:0)

2:2

Германия

12.10.2002

ЧЕ

Андрей ВОРОНИН

Майнц

Греция (д)

90+1' (2:0)

2:0

Испания

05.09.2015

ЧЕ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Севилья

Белоруссия (д)

40' (3:0)

3:1

Греция

15.11.2016

ТМ

Евгений ШАХОВ

ПАОК

Сербия (д)

38' (1:0)

2:0

Турция

23.03.2018

ТМ

Артем КРАВЕЦ

Кайсериспор

Сауд. Аравия (н)

32' (1:0)

1:1

Венгрия

03.06.2021

ТМ

Александр ЗУБКОВ

Ференцварош

Сев. Ирландия (д)

10' (1:0)

1:0

Португалия

01.09.2021

ЧМ

Роман ЯРЕМЧУК

Бенфика

Казахстан (г)

2' (1:0)

2:2

Франция

24.09.2022

ЛН

Даниил ИГНАТЕНКО

Бордо

Армения (г)

81' (4:0)

5:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Veter
На самом деле он продолжил пополнять голевой счёт воспитанников Металлурга Запорожье, вслед за Степаненко, Сидорчуком, Кривцовым, Соболем....
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