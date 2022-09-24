Даниил Игнатенко открыл голевой счет Франции в сборной Украины
За нашу национальную команду забивали представители 11 зарубежных лиг
В поединке с Арменией (5:0) Даниил Игнатенко забил премьерный мяч за сборную Украины. При этом 25-летний хавбек французского «Бордо» стал игроком 11-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали в рядах нашей национальной дружины. К слову, Игнатенко первым из «пионеров-легионеров» отличился в матче ранга Лиги наций УЕФА.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные голы представителей зарубежных лиг за сборную Украины
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Россия
|
03.06.1994
|
ТМ
|
Юрий САК
|
Спартак М
|
Болгария (г)
|
55' (1:1)
|
1:1
|
Италия
|
09.10.1999
|
ЧЕ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
Россия (г)
|
87' (1:1)
|
1:1
|
Англия
|
17.04.2002
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм
|
Грузия (д)
|
17' (1:0)
|
2:1
|
Бельгия
|
07.09.2002
|
ЧЕ
|
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ
|
Брюгге
|
Армения (г)
|
2' (1:0)
|
2:2
|
Германия
|
12.10.2002
|
ЧЕ
|
Андрей ВОРОНИН
|
Майнц
|
Греция (д)
|
90+1' (2:0)
|
2:0
|
Испания
|
05.09.2015
|
ЧЕ
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Севилья
|
Белоруссия (д)
|
40' (3:0)
|
3:1
|
Греция
|
15.11.2016
|
ТМ
|
Евгений ШАХОВ
|
ПАОК
|
Сербия (д)
|
38' (1:0)
|
2:0
|
Турция
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Артем КРАВЕЦ
|
Кайсериспор
|
Сауд. Аравия (н)
|
32' (1:0)
|
1:1
|
Венгрия
|
03.06.2021
|
ТМ
|
Александр ЗУБКОВ
|
Ференцварош
|
Сев. Ирландия (д)
|
10' (1:0)
|
1:0
|
Португалия
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
Бенфика
|
Казахстан (г)
|
2' (1:0)
|
2:2
|
Франция
|
24.09.2022
|
ЛН
|
Даниил ИГНАТЕНКО
|
Бордо
|
Армения (г)
|
81' (4:0)
|
5:0
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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