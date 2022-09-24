Даниил Игнатенко открыл голевой счет Франции в сборной Украины

В поединке с Арменией (5:0) Даниил Игнатенко забил премьерный мяч за сборную Украины. При этом 25-летний хавбек французского «Бордо» стал игроком 11-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали в рядах нашей национальной дружины. К слову, Игнатенко первым из «пионеров-легионеров» отличился в матче ранга Лиги наций УЕФА.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные голы представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Минута Счет Россия 03.06.1994 ТМ Юрий САК Спартак М Болгария (г) 55' (1:1) 1:1 Италия 09.10.1999 ЧЕ Андрей ШЕВЧЕНКО Милан Россия (г) 87' (1:1) 1:1 Англия 17.04.2002 ТМ Сергей РЕБРОВ Тоттенхэм Грузия (д) 17' (1:0) 2:1 Бельгия 07.09.2002 ЧЕ Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ Брюгге Армения (г) 2' (1:0) 2:2 Германия 12.10.2002 ЧЕ Андрей ВОРОНИН Майнц Греция (д) 90+1' (2:0) 2:0 Испания 05.09.2015 ЧЕ Евгений КОНОПЛЯНКА Севилья Белоруссия (д) 40' (3:0) 3:1 Греция 15.11.2016 ТМ Евгений ШАХОВ ПАОК Сербия (д) 38' (1:0) 2:0 Турция 23.03.2018 ТМ Артем КРАВЕЦ Кайсериспор Сауд. Аравия (н) 32' (1:0) 1:1 Венгрия 03.06.2021 ТМ Александр ЗУБКОВ Ференцварош Сев. Ирландия (д) 10' (1:0) 1:0 Португалия 01.09.2021 ЧМ Роман ЯРЕМЧУК Бенфика Казахстан (г) 2' (1:0) 2:2 Франция 24.09.2022 ЛН Даниил ИГНАТЕНКО Бордо Армения (г) 81' (4:0) 5:0

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.