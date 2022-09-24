Лига наций24 сентября 2022, 03:19 |
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Финляндия – Румыния – 1:1. Филины упустили победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Лиги наций
24 сентября 2022, 03:19 |
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В поединке группы В3 Лиги наций сборные Финляндии и Румынии сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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