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Лига наций
Финляндия
23.09.2022, FT 1 : 1
Румыния
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Лига наций
24 сентября 2022, 03:19 |
33
0

Финляндия – Румыния – 1:1. Филины упустили победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги наций

24 сентября 2022, 03:19 |
33
0
Финляндия – Румыния – 1:1. Филины упустили победу. Видео голов и обзор
palloliitto.fi

В поединке группы В3 Лиги наций сборные Финляндии и Румынии сыграли вничью со счетом 1:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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Источник Sport.ua
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