Голевая феерия в товарищеском матче Кривбасс – Ингулец

Сегодня, 23 сентября, состоялся товарищеский матч между ФК «Кривбасс» и ФК «Ингулец». Эта встреча была сыграна как контрольная подготовительная игра к возобновлению чемпионата украинской Премьер-лиги.

Матч прошел на стадионе «Горняк» в Кривом Рогу.

«Ингулец» побеждал до 89-й минуты, но криворожане сумели вырвать ничью на последних минутах благодаря результативному пенальти от Устименко.

Товарищеский матч

«Кривбасс» – «Ингулец» – 2:2

Голы: Хобленко, 47, Устименко, 89 (пен.) – Марусич, 45+1, Кравчук, 70