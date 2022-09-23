Замена Левандовскому. Бавария всерьез намерена подписать лидера клуба АПЛ
Гарри Кейн все ближе к переходу в немецкий клуб
Немецкий футбольный клуб «Бавария» намерен подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы заинтересованы в подписании игрока летом 2023 года.
Теперь поступила информация, что мюнхенский клуб через окружение попросил 29-летнего форварда не продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и дождаться предложения от «Баварии».
Обсуждение необходимости приобретения чистого форварда в «Баварии» приобретает все более конкретный характер, и Кейна считают идеальным вариантом.
Английский клуб обеспокоен интересом «Баварии» к форварду. «Шпоры» хочет подписать с Кейном новый контракт до ЧМ-2022, но на данный момент переговоры по этому вопросу приостановлены.
В этом сезоне Гарри забил 6 голов в 9 матчах за клуб во всех турнирах.
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