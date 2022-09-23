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  4. Замена Левандовскому. Бавария всерьез намерена подписать лидера клуба АПЛ
Германия
23 сентября 2022, 16:35 |
320
0

Замена Левандовскому. Бавария всерьез намерена подписать лидера клуба АПЛ

Гарри Кейн все ближе к переходу в немецкий клуб

23 сентября 2022, 16:35 |
320
0
Замена Левандовскому. Бавария всерьез намерена подписать лидера клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Немецкий футбольный клуб «Бавария» намерен подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы заинтересованы в подписании игрока летом 2023 года.

Теперь поступила информация, что мюнхенский клуб через окружение попросил 29-летнего форварда не продлевать контракт с «Тоттенхэмом» и дождаться предложения от «Баварии».

Обсуждение необходимости приобретения чистого форварда в «Баварии» приобретает все более конкретный характер, и Кейна считают идеальным вариантом.

Английский клуб обеспокоен интересом «Баварии» к форварду. «Шпоры» хочет подписать с Кейном новый контракт до ЧМ-2022, но на данный момент переговоры по этому вопросу приостановлены.

В этом сезоне Гарри забил 6 голов в 9 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник Bayern & Germany
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