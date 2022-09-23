Надаль/Федерер – Сок/Тиафо. Последний матч Федерера! Текстовая трансляция
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Сегодня, 23 сентября, состоится парный матч на Кубке Лейвера между дуэтами Рафаэль Надаль (Испания) / Роджер Федерер (Швейцария) – Джек Сок (США) / Фрэнсис Тиафо (США).
Это противостояние закроет 1-й игровой день на турнире. Матч начнется не ранее 22:30 по Киеву.
Федерер и Надаль представляют команду Европы, а Сок и Тиафо – команду Мира.
Отметим, что Роджер Федерер проведет свою последнюю игру в профессиональной карьере. Ранее он объявил об уходе с большого спорта.
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Day 1 - Match 4:— Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2022
Roger Federer/Rafael Nadal vs Jack Sock/Frances Tiafoe#LaverCup pic.twitter.com/XDzzK8ePmk
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