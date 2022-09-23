Украина. Премьер лига23 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:45
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Два дубля. Александрия разгромила сборную Украины U-17 в спарринге
Подопечные Юрия Гуры померялись силами с тинейджерами
23 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:45
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Товарищеский матч «Александрии» со сборной Украины U-17 прошел при полном доминировании клуба из украинской Премьер-лиги, и завершился его крупной победой со счетом 4:0. По два гола на свой счет записали Копына и Мартынюк.
Товарищеский матч
Украина U-17 – Александрия – 0:4
Голы: Копына, 5 (0:1). Мартынюк, 10 (0:1). Мартынюк, 25 (0:3). Копына, 52 (0:4).
Ранее «Александрия» сообщила о прекращении сотрудничества с нападающим Сергеем Гринем.
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