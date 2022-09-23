Турция – Лихтенштейн – 3:3. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
В матче 5-го тура Лиги наций Турция и Лихтенштейн сыграли вничью (3:3).
Форвард Жерсон Родригеш забил гол на 69-й минуте встречи, когда вывел свою команду вперед (3:2). Родригеш выступает за саудовскую команду «Аль-Вахда» на правах аренды из киевского «Динамо».
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Турция – Лихтенштейн – 3:3. Как забил Жерсон Родригеш. Видео голов и обзор
Голы: Ундер, 16, Шано, 39 (автогол), Юксек, 87 – Де Граса, 8, Синани, 37, Родригеш, 69.
События матча
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