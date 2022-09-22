Лига наций. Нидерланды и Бельгия обыграли Польшу и Уэльс
Команды подтвердили свой статус фаворитов группы
В квартете 4 Дивизиона А сыграны поединки 5-го тура.
В Варшаве сборная Нидерландов уверенно обыграла хозяев — команду Польши, забив по голу в каждом из таймов. 2:0.
Матч в польской столице получился примечательным и тем, что главный тренер «оранжевых» Луи ван Гал презентовал в нем 38-летнего голкипера-дебютанта.
В параллельной игре в Брюсселе сборная Бельгии отпраздновала победу над Уэльсом со счетом 2:1.
В таблице группы лидирует сборная Нидерландов, у которой 13 очков, за ней идет Бельгия с 10 пунктами. Третье место и 4 очка у Польши, замыкает квартет Уэльс с 1 баллом.
Лига наций. Дивизион А. Группа 4
5-й тур
Польша – Нидерланды – 0:2
Голы: Гакпо, 14 (0:1). Бергвейн, 60 (0:2)
Бельгия – Уэльс – 2:1
Голы: Де Брюйне, 11 (1:0). Батшуайи, 38 (2:0). Мур, 50 (2:1).
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