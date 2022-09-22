Лига наций. Нидерланды и Бельгия обыграли Польшу и Уэльс

В квартете 4 Дивизиона А сыграны поединки 5-го тура.

В Варшаве сборная Нидерландов уверенно обыграла хозяев — команду Польши, забив по голу в каждом из таймов. 2:0.

Матч в польской столице получился примечательным и тем, что главный тренер «оранжевых» Луи ван Гал презентовал в нем 38-летнего голкипера-дебютанта.

В параллельной игре в Брюсселе сборная Бельгии отпраздновала победу над Уэльсом со счетом 2:1.

В таблице группы лидирует сборная Нидерландов, у которой 13 очков, за ней идет Бельгия с 10 пунктами. Третье место и 4 очка у Польши, замыкает квартет Уэльс с 1 баллом.

Лига наций. Дивизион А. Группа 4

5-й тур

Польша – Нидерланды – 0:2

Голы: Гакпо, 14 (0:1). Бергвейн, 60 (0:2)

Бельгия – Уэльс – 2:1

Голы: Де Брюйне, 11 (1:0). Батшуайи, 38 (2:0). Мур, 50 (2:1).