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Лига наций
Польша
22.09.2022, FT 0 : 2
Нидерланды
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Лига наций
22 сентября 2022, 23:41 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:23
141
1

Лига наций. Нидерланды и Бельгия обыграли Польшу и Уэльс

Команды подтвердили свой статус фаворитов группы

22 сентября 2022, 23:41 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:23
141
1
Лига наций. Нидерланды и Бельгия обыграли Польшу и Уэльс
УЕФА

В квартете 4 Дивизиона А сыграны поединки 5-го тура.

В Варшаве сборная Нидерландов уверенно обыграла хозяев — команду Польши, забив по голу в каждом из таймов. 2:0.

Матч в польской столице получился примечательным и тем, что главный тренер «оранжевых» Луи ван Гал презентовал в нем 38-летнего голкипера-дебютанта.

В параллельной игре в Брюсселе сборная Бельгии отпраздновала победу над Уэльсом со счетом 2:1.

В таблице группы лидирует сборная Нидерландов, у которой 13 очков, за ней идет Бельгия с 10 пунктами. Третье место и 4 очка у Польши, замыкает квартет Уэльс с 1 баллом.

Лига наций. Дивизион А. Группа 4

5-й тур

Польша – Нидерланды – 0:2

Голы: Гакпо, 14 (0:1). Бергвейн, 60 (0:2)

Бельгия – Уэльс – 2:1

Голы: Де Брюйне, 11 (1:0). Батшуайи, 38 (2:0). Мур, 50 (2:1).

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
поляки ставку засрали, хоч би один вколотили...
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