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Лига наций
22 сентября 2022, 21:10 |
307
0

Футбольный эксперт: «Вначале я подумал, что сборная Украины – это Динамо»

Виктор Леоненко прокомментировал матч сборной Украины против Шотландии

22 сентября 2022, 21:10 |
307
0
Футбольный эксперт: «Вначале я подумал, что сборная Украины – это Динамо»
Instagram. Виктор Леоненко

Футбольный эксперт, главный тренер команды «Звезды» Виктор Леоненко в эксклюзивном комментарии для ИА «Центр новостей» проанализировал поражение сборной Украины от команды Шотландии.

– Виктор Евгеньевич, по вашему мнению, почему проиграла наша команда?

– Сначала я подумал, что сборная Украины – это «Динамо» Киев, приехавшее в Шотландию. Но вышло, что в первом тайме из «Динамо» в сборной присутствовал только Караваев.

К сожалению, все плохое уже начинает идти в моду. Там по воротам не бьют, и моментов нет, и в сборной тоже самое. Я думаю, что это не объяснение, что кто-то заболел. Шотландии без разницы, какой состав играет, кто выходит на поле. Так же, как нам без разницы, сколько у Шотландии было больных. Сборная должна была на поле что-то сделать. А значит шотландцы катком по нам проехались. Наши забыли, что есть футбольные ворота. Малиновский подумал, что Украина играет в синем. Столько брака и не только от него. Было несколько проходов от Мудрика, Михайличенко, но замыкания не было.

Мы играли в квадрат, а ворот не было, вратарь Шотландии мог стоять на воротах в костюме… Я много наших сборников не узнал. По сути, вся команда выпала. Мудрик, Довбик пытались сыграть, ухватиться за мяч. Лидеры сборной провалили игру.

Нас мог спасти Бондарь (смеется). Когда он Адамса чуть не убил! Первого гола не должно было быть, потому что там был реальный фол. У нас в Лиге чемпионов, на матчах сборной присутствует система VAR, но никто не смотрит на нее. За первый гол можно было судью печалить. Судья мог спасти нас, если бы он выгнал Бондаря с поля.

– На что рассчитывать Украине в игре с Арменией?

Надеюсь, что в Ереване будет другая игра, но не легкая. Тем более сборную ждет перелет, потом добираться. Кроме того, что у нас травмированы. Надеюсь, что поражение от Шотландии должно сборную подтолкнуть сыграть по-другому. Футболисты должны понять, где они находятся, какую страну они представляют. Надеюсь, что таких игр больше не будет. А будет показательная игра с Шотландией – еще одна. У нас были тяжелые игры раньше, и мы выигрывали. Наши ребята в матче с Арменией должны дать сражение. Но здесь тренер должен угадать по составу. Поэтому я жду совсем другой игры от нашей команды. Нужно поменять игроков точно, поскольку состав, игравший вчера, уставший. Их еще ждет перелет. 3-4 игрока взамен ничего не могут изменить. Больше всего я жду выводов не только от тренерского штаба, но прежде всего от футболистов. Если у них есть совесть конечно! Я надеюсь, что будет другая игра. Если они не сделают выводы, за них это сделают болельщики.

– Как думаете, Петракова ждет увольнение?

У нас любят писать, увольнять. После таких игр болельщикам хочется уволить Петракова. Но ему нужно дать шанс. Трудные игры бывают, но самое главное, чтобы после таких игр сделали выводы. Сейчас выиграют в Ереване, выиграют в Шотландии, будет ли ничья, и мы на первом месте. И за что выгонять? Так можно всех выгнать, кроме Трубина, Мудрика. Уволить – это не решение проблемы, еще ничего страшного не произошло.

– Возможно, Петраков сделает выводы, и вызовет в сборную новых игроков, в частности Шведа?

– Швед – хороший вариант для игры с Армению. Надо посмотреть, как Швед будет выглядеть в сборной.

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Источник Центр новостей
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