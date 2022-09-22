Переплатили. Стало известно, сколько Динамо отдало за Лонвейка

Стало известно, сколько киевское «Динамо» заплатило за нидерландского полузащитника датского клуба «Виборг» Джастина Лонвейка.

Ранее сообщалось, что киевляне официально подписали игрока.

Этот трансфер обошелся украинскому клубу в один миллион евро, сообщает Transfermarkt. При этом актуальная трансферная цена 22-летнего игрока — 700 тысяч евро, и держится она уже почти год. Добавим, что из «Утрехта» в «Виборг» Лонвейк перешел летом прошлого года как свободный агент. Тогда он стоил 450 тысяч евро.

Отметим, что «Динамо» уже заявило Джастина Лонвейка на национальные турниры.