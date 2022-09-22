Лига наций. Казахстан досрочно вышел в плей-офф
Казахстанская команда выиграла группу в Дивизионе С
В домашнем матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Казахстана добилась победы над командой Беларуси – 2:1.
Казахстанцы дважды выходили вперед, и достигнутый перевес сохранили до финального свистка. Победили они, несмотря на то, что доигрывали поединок в меньшинстве.
Выиграв, Казахстан с 13 очками в активе досрочно застолбил за собой первое место в группе 3 Дивизиона С. На второй позиции идет команда Словакии, у которой 6 пунктов при одной игре в запасе. Беларусь четвертая, имея 2 пункта.
Лига наций. Дивизион С. Группа 3
Казахстан – Беларусь – 2:1
Голы: Габишев, 29 (1:0). Савицкий, 45+3 (1:1). Зайнутдинов, 79 (2:1).
Удален Тагиберген, 90+4 (Казахстан).
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