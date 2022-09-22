Лига наций. Казахстан досрочно вышел в плей-офф

В домашнем матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Казахстана добилась победы над командой Беларуси – 2:1.

Казахстанцы дважды выходили вперед, и достигнутый перевес сохранили до финального свистка. Победили они, несмотря на то, что доигрывали поединок в меньшинстве.

Выиграв, Казахстан с 13 очками в активе досрочно застолбил за собой первое место в группе 3 Дивизиона С. На второй позиции идет команда Словакии, у которой 6 пунктов при одной игре в запасе. Беларусь четвертая, имея 2 пункта.

Лига наций. Дивизион С. Группа 3

Казахстан – Беларусь – 2:1

Голы: Габишев, 29 (1:0). Савицкий, 45+3 (1:1). Зайнутдинов, 79 (2:1).

Удален Тагиберген, 90+4 (Казахстан).