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Лига наций
22 сентября 2022, 19:14 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:41
582
0

Лига наций. Казахстан досрочно вышел в плей-офф

Казахстанская команда выиграла группу в Дивизионе С

22 сентября 2022, 19:14 | Обновлено 22 сентября 2022, 19:41
582
0
Лига наций. Казахстан досрочно вышел в плей-офф
KFF

В домашнем матче 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Казахстана добилась победы над командой Беларуси – 2:1.

Казахстанцы дважды выходили вперед, и достигнутый перевес сохранили до финального свистка. Победили они, несмотря на то, что доигрывали поединок в меньшинстве.

Выиграв, Казахстан с 13 очками в активе досрочно застолбил за собой первое место в группе 3 Дивизиона С. На второй позиции идет команда Словакии, у которой 6 пунктов при одной игре в запасе. Беларусь четвертая, имея 2 пункта.

Лига наций. Дивизион С. Группа 3

Казахстан – Беларусь – 2:1

Голы: Габишев, 29 (1:0). Савицкий, 45+3 (1:1). Зайнутдинов, 79 (2:1).

Удален Тагиберген, 90+4 (Казахстан).

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Источник Sport.ua
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