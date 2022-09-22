Сборная Украины потерпела первое крупное поражение Петракове

В матче с Шотландией (0:3) сборная Украины потерпела 16-е поражение с крупным счетом в истории. 9 раз наша команда уступала соперникам с разницей в три и более мяча в официальных играх (4 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций, 2 - в чемпионатах Европы) и 7 - в товарищеских поединках. Пять разгромов украинцы потерпери при Олеге Блохине, четыре - при Андрее Шевченко, два - при Алексее Михайличенко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Михаиле Фоменко и Александре Петракове.

К слову, первое крупное поражение при Петракове сборная потерпела в 13-м матче под его руководством. Позже впервые попадали в «нокаут» только коллективы Валерия Лобановского (в 18-й игре) и Андрея Шевченко (в 22-й). А рекордсменом нашей национальной дружины является Йожеф Сабо, чьи подопечные ни разу не проигрывали «по-крупному» в 34-х поединках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные поражения тренеров сборной Украины

Матч Тренер Украины Дата Ранг Соперник Счет 1-й Анатолий КОНЬКОВ 25.03.1995 ЧЕ Хорватия (г) 0:4 2-й Леонид БУРЯК 27.03.2002 ТМ Румыния (г) 1:4 5-й Олег БЛОХИН 18.08.2004 ТМ Англия (г) 0:3 7-й Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 24.05.2008 ТМ Нидерланды (г) 0:3 12-й. Михаил ФОМЕНКО 19.11.2013 ЧМ Франция (г) 0:3 13-й Александр ПЕТРАКОВ 21.09.2022 ЛН Шотландия (г) 0:3 18-й Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 14.11.2001 ЧМ Германия (г) 1:4 22-й Андрей ШЕВЧЕНКО 16.11.2018 ЛН Словакия (г) 1:4

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.