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Лига наций
22 сентября 2022, 12:43 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:00
311
3

Сборная Украины потерпела первое крупное поражение Петракове

Наша команда 9-й раз проиграла с разницей в три и более мяча в официальных матчах

22 сентября 2022, 12:43 | Обновлено 22 сентября 2022, 13:00
311
3
Сборная Украины потерпела первое крупное поражение Петракове
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

В матче с Шотландией (0:3) сборная Украины потерпела 16-е поражение с крупным счетом в истории. 9 раз наша команда уступала соперникам с разницей в три и более мяча в официальных играх (4 - в чемпионатах мира, 3 - в Лиге наций, 2 - в чемпионатах Европы) и 7 - в товарищеских поединках. Пять разгромов украинцы потерпери при Олеге Блохине, четыре - при Андрее Шевченко, два - при Алексее Михайличенко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Михаиле Фоменко и Александре Петракове.

К слову, первое крупное поражение при Петракове сборная потерпела в 13-м матче под его руководством. Позже впервые попадали в «нокаут» только коллективы Валерия Лобановского (в 18-й игре) и Андрея Шевченко (в 22-й). А рекордсменом нашей национальной дружины является Йожеф Сабо, чьи подопечные ни разу не проигрывали «по-крупному» в 34-х поединках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные поражения тренеров сборной Украины

Матч

Тренер Украины

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

Анатолий КОНЬКОВ

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

2-й

Леонид БУРЯК

27.03.2002

ТМ

Румыния (г)

1:4

5-й

Олег БЛОХИН

18.08.2004

ТМ

Англия (г)

0:3

7-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2008

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

12-й.

Михаил ФОМЕНКО

19.11.2013

ЧМ

Франция (г)

0:3

13-й

Александр ПЕТРАКОВ

21.09.2022

ЛН

Шотландия (г)

0:3

18-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

14.11.2001

ЧМ

Германия (г)

1:4

22-й

Андрей ШЕВЧЕНКО

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.

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Источник Sport.ua
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Шотландия точно так проиграла в Ирландии и никого не расстреляли
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Знатно обосрались , но главное, совершенно заслужено!
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-1
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