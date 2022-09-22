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  4. Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 11:53 |
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Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины

Артур Микитишин арендован сроком на один сезон

22 сентября 2022, 11:53 |
149
0
Кривбасс арендовал у Шахтера полузащитника юношеской сборной Украины
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Криворожский «Кривбасс» подписал полузащитника юношеской сборной Украины (U-19) Артура Микитишина.

19-летний игрок арендован у донецкого «Шахтера» сроком на 1 год без права выкупа.

К Академии ФК «Шахтер» Донецк Микитишин присоединился в 2019 году. Играл за юношескую и молодежную команду клуба. В 2021 году отправился в аренду в «Мариуполь», где выступал полгода.

В новом сезоне-2022/2023 успел провести 4 поединка за «Шахтер» U-19 в юношеском чемпионате УПЛ, забил 1 гол (в ворота «Кривбасса» U-19 – 5:1).

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Источник ФК Кривбасс
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