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  4. Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 11:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 11:45
1042
3

Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо

Сердар Дурсун хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава

22 сентября 2022, 11:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 11:45
1042
3
Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Дурсун

30-летний форвард «Фенербахче» и сборной Турции Сердар Дурсун станет игроком киевского «Динамо».

Сообщается, что украинский клуб готов выложить за футболиста 3,5 млн евро.

Дурсун согласен на трансфер, так как хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава.

Ранее сообщалось, что на кандидатуре Дурсуна настаивал Мирча Луческу.

В «Фенербахче» Дурсун перешел летом 2021 года из «Дармштадта» в качестве свободного агента. В текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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Динамо Киев Фенербахче трансферы Мирча Луческу трансферы УПЛ Сердар Дурсун
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Источник Urfadasın
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Комментарии 3
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Михаил Степанов
порівняно з Бєсєдіним це мабуть посилення, але об'єктивно це дно...Хоча, мабуть, це і є рівень сьогоднішньої команди(((
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0
Gargantua
очень хотелось бы
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0
inflicted
Але це лише для внутрішнього чемпіонату. В Лігу Європи його уже не заявлять
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0
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