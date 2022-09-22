Источник: Нападающий Фенербахче станет игроком киевского Динамо
Сердар Дурсун хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава
30-летний форвард «Фенербахче» и сборной Турции Сердар Дурсун станет игроком киевского «Динамо».
Сообщается, что украинский клуб готов выложить за футболиста 3,5 млн евро.
Дурсун согласен на трансфер, так как хочет играть в команде, где он будет игроком стартового состава.
Ранее сообщалось, что на кандидатуре Дурсуна настаивал Мирча Луческу.
В «Фенербахче» Дурсун перешел летом 2021 года из «Дармштадта» в качестве свободного агента. В текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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