Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор перенесенного матча Лиги наций
21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводиет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.
Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.
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Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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