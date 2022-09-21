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Лига наций
21 сентября 2022, 21:49 | Обновлено 21 сентября 2022, 22:01
297
0

Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор перенесенного матча Лиги наций

21 сентября 2022, 21:49 | Обновлено 21 сентября 2022, 22:01
297
0
Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проводиет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

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Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

Шотландия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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