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  4. Месси в 2020-м просил у «Барселоны» контракт с клаусулой в 10 тыс евро
Испания
21 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 19:08
209
0

Месси в 2020-м просил у «Барселоны» контракт с клаусулой в 10 тыс евро

У аргентинца было к каталонцам непонятное требование

21 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 21 сентября 2022, 19:08
209
0
Месси в 2020-м просил у «Барселоны» контракт с клаусулой в 10 тыс евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий Лионель Месси в 2020 году хотел подписать с «Барселоной» контракт сроком до 2023 года (с возможностью одностороннего продления со стороны игрока) с подписным бонусом. Бонус игрок оценивал в 10 млн евро. Сообщается, что Месси требовал выплатить ему данную сумму, которая на 3% превышала ту, что он потерял, согласившись на снижение зарплаты в период пандемии коронавируса.

Кроме всего прочего, Лионель Месси хотел, чтобы за его семьей и семьей Луиса Суареса на «Камп Ноу» была закреплена ложа; чтобы был продлен контракт с помощником тренера команды ПЕпом Костой; чтобы повышение налогов никак не влияло на размер его заработной платы. Также аргентинец желал включить в контракт пункт о сумме отступных в размере 10 тыс евро.

Напомним, ныне 35-летний Месси покинул «сине-гранатовых» в августе 2021 года, и подписал контракт с французским «ПСЖ».

Ранее стало известно, что Лионель Месси превзошел рекорд португальца Криштиану Роналду.

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Источник El Mundo Deportivo
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Serhii P.
А він не опупів?
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