«Александрия» прекратила сотрудничество с нападающим

Пресс-служба «Александрии» сообщила, что контракт Гриня с клубом прекращен по соглашению сторон.

Сергей Гринь дебютировал за «Александрию» 10 сентября 2021 года в домашнем матче против «Ингульца» (1:0). Дебют он отметил забитым голом.

В общей сложности за александрийцев нападающий провел 5 матчей в чемпионате страны, забил 1 гол. Еще один матч он сыграл за команду в Кубке Украины.

«Александрия» сейчас в таблице украинской Премьер-лиги занимает 7 место, имея 7 очков.

Сегодня, 21 сентября, «Александрия» в спарринге разошлась миром 1:1 с «Зарей».