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Украина. Премьер лига
21 сентября 2022, 18:37 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:47
503
0

«Александрия» прекратила сотрудничество с нападающим

«Горожане» распрощались с Сергеем Гринем

21 сентября 2022, 18:37 | Обновлено 21 сентября 2022, 18:47
503
0
«Александрия» прекратила сотрудничество с нападающим
ФК Александрия

Пресс-служба «Александрии» сообщила, что контракт Гриня с клубом прекращен по соглашению сторон.

Сергей Гринь дебютировал за «Александрию» 10 сентября 2021 года в домашнем матче против «Ингульца» (1:0). Дебют он отметил забитым голом.

В общей сложности за александрийцев нападающий провел 5 матчей в чемпионате страны, забил 1 гол. Еще один матч он сыграл за команду в Кубке Украины.

«Александрия» сейчас в таблице украинской Премьер-лиги занимает 7 место, имея 7 очков.

Сегодня, 21 сентября, «Александрия» в спарринге разошлась миром 1:1 с «Зарей».

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Источник ФК Александрия
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