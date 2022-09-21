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  4. Тухель в Баварию? Немецкий специалист может вернуться в Германию
Германия
21 сентября 2022, 09:59 |
58
0

Тухель в Баварию? Немецкий специалист может вернуться в Германию

Томас даже готов пойти на снижение зарплаты

21 сентября 2022, 09:59 |
58
0
Тухель в Баварию? Немецкий специалист может вернуться в Германию
Instagram. Томас Тухель

Немецкий тренер Томас Тухель готов возглавить «Баварию».

Специалист хочет снова приступить к работе. Ради контракта с «Баварией» Тухель готов пойти на понижение зарплаты. Переговоров между тренером и клубом пока не было, но сообщается, что обе стороны предварительно заинтересованы в сотрудничестве.

На данный момент мюнхенцев возглавляет Юлиан Нагельсманн. В новом сезоне «Бавария» набрала лишь 12 очков в 7 матчах. В турнирной таблице клуб располагается на пятом месте.

Отметим, что ранее президент мюнхенского клуба заявил, что пока что рассчитывает на Нагельсманна.

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Юлиан Нагельсманн Томас Тухель Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
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