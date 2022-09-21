Тухель в Баварию? Немецкий специалист может вернуться в Германию
Томас даже готов пойти на снижение зарплаты
Немецкий тренер Томас Тухель готов возглавить «Баварию».
Специалист хочет снова приступить к работе. Ради контракта с «Баварией» Тухель готов пойти на понижение зарплаты. Переговоров между тренером и клубом пока не было, но сообщается, что обе стороны предварительно заинтересованы в сотрудничестве.
На данный момент мюнхенцев возглавляет Юлиан Нагельсманн. В новом сезоне «Бавария» набрала лишь 12 очков в 7 матчах. В турнирной таблице клуб располагается на пятом месте.
Отметим, что ранее президент мюнхенского клуба заявил, что пока что рассчитывает на Нагельсманна.
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