Тухель в Баварию? Немецкий специалист может вернуться в Германию

Немецкий тренер Томас Тухель готов возглавить «Баварию».

Специалист хочет снова приступить к работе. Ради контракта с «Баварией» Тухель готов пойти на понижение зарплаты. Переговоров между тренером и клубом пока не было, но сообщается, что обе стороны предварительно заинтересованы в сотрудничестве.

На данный момент мюнхенцев возглавляет Юлиан Нагельсманн. В новом сезоне «Бавария» набрала лишь 12 очков в 7 матчах. В турнирной таблице клуб располагается на пятом месте.

Отметим, что ранее президент мюнхенского клуба заявил, что пока что рассчитывает на Нагельсманна.