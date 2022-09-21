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Лига чемпионов
21 сентября 2022, 06:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 07:00
18
0

УЕФА выписала штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро

Главные новости за 20 сентября на Sport.ua

21 сентября 2022, 06:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 07:00
18
0
УЕФА выписала штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
УАФ. Александр Петраков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 сентября.

УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
По словам Андрея Павелко, УАФ оплатит за тренера незначительный штраф

Прометей не планирует участвовать в чемпионате Украины 2022/23
Об этом заявил президент клуба Владимир Дубинский

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником
Егор Клименчук будет играть в харьковском клубе под 22-м номером

Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций

Александр ПЕТРАКОВ: «Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко»
Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче Лиги наций против Шотландии

Ярмоленко оценил отстранение россии от участия в Евро-2024
Украинский футболист прокомментировал матч Лиги наций и ситуацию с ЧЕ

Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»
Сборная страны-агрессора не будет допущена к жеребьевке отбора

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропустит Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Сборные Украины и беларуси между собой не встретятся

Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Представители рфс прокомментировали решение Европейского футбольного союза

Матчи ЛЧ могут проводиться вне Европы. Глава ПСЖ поддерживает идею
УЕФА планирует выйти на крупные рынки: США, Китай и Ближний Восток

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Источник Sport.ua
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