Президент Баварии: «Мы абсолютно уверенны в Нагельсманне»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне Бундеслиги:

«Четыре матча без побед в Бундеслиге – конечно, не то, что наши болельщики и мы все себе представляли. Мы видим, что наша команда создает множество голевых моментов в каждой игре, но это не отражается в результатах. Но мы абсолютно уверены в Нагельсманне и во всей команде в целом.

После перерыва на матчи сборных мы будем снова атаковать, как это и положено «Баварии». Сезон только начался, и мы знаем: у нас есть потенциал, чтобы достичь своих высоких целей».

После 7 туров «Бавария» идет лишь пятой в турнирной таблице Бундеслиги. Ранее в СМИ появились разговоры об отставке главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.