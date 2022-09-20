Президент Баварии: «Мы абсолютно уверенны в Нагельсманне»
Герберт Хайнер – о проблемах команды
Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал неудачный старт команды в нынешнем сезоне Бундеслиги:
«Четыре матча без побед в Бундеслиге – конечно, не то, что наши болельщики и мы все себе представляли. Мы видим, что наша команда создает множество голевых моментов в каждой игре, но это не отражается в результатах. Но мы абсолютно уверены в Нагельсманне и во всей команде в целом.
После перерыва на матчи сборных мы будем снова атаковать, как это и положено «Баварии». Сезон только начался, и мы знаем: у нас есть потенциал, чтобы достичь своих высоких целей».
После 7 туров «Бавария» идет лишь пятой в турнирной таблице Бундеслиги. Ранее в СМИ появились разговоры об отставке главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.
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