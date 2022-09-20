Эффектно и в стиле Роналду. Украинец Макаренко впервые забил за Фехервар

31-летний бывший защитник киевского «Динамо» Евгений Макаренко открыл счет свои голам в составе венгерского клуба «Фехервар». Случилось это в гостевом матче команды из Секешфехервара с «Керюлети» в 1/32 финала Кубка Венгрии.

На 88-й минуте Макаренко удался сольный рейд к штрафной соперников по центру поля. Евгений увенчал его отменный точным ударом в левый от себя угол ворот хозяев поля. Забив, украинец отпраздновал гол в стиле португальского нападающего Криштиану Роналду.

Гол Макаренко установил окончательный результат поединка – 5:2 в пользу «Фехервара».

Евгений Макаренко играет за «види», начиная с предыдущего сезона-2021/2022. В год дебюта он провел за команду в общей сложности 29 матчей. В этом сезоне на счету украинца до игры с «Керюлети» было 3 поединка.

Ранее сообщалось, что в матче аматорского чемпионата Украины вратарь забил гол ударом из своей штрафной.