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Германия
19 сентября 2022, 23:11 | Обновлено 19 сентября 2022, 23:25
116
0

Бавария: «Мы верим в Нагельсманна»

У тренера имеется вотум доверия

19 сентября 2022, 23:11 | Обновлено 19 сентября 2022, 23:25
116
0
Бавария: «Мы верим в Нагельсманна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн (с пивом)

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан дал оценку разговорам о том, что клуб вскоре может уволить главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. По признанию топ-менеджера, мюнхенцы не в восторге от результатов команды, но спешить с выводами не намерены.

«Мы не ведем переговоров ни с одним тренером, мы верим в Нагельсманна. Очевидно, что мы не удовлетворены последними результатами, сейчас все мы пребываем в плохом настроении. Давайте просто сосредоточимся на следующем матче с леверкузенским «Байером», — рассказал Кан.

«Бавария» в четырех последних встречах немецкой Бундеслиги не одержала ни одной победы при трех ничьих и поражении от «Аугсбурга» (0:1) в последнем на сегодня туре чемпионата. В таблице Бундеслиги мюнхенцы пятые с 12 очками. Лидирует «Унион Берлин», у которого 17 пунктов.

30 сентября после паузы на матчи сборных «Бавария» примет на своем поле «Байер».

Ранее сообщалось, что во главе «Баварии» Нагельсманна может заменить Томас Тухель.

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Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Оливер Кан
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Источник Sky Sports
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