Сегодня, 19 сентября, сборная Украины прибыла в шотландский город Глазго. Как и было запланировано, украинцы вылетели чартерным рейсом из Варшавы в 11:00 и через три часа были в пункте назначения.

В командном автобусе, который стоял прямо на взлетно-посадочной полосе, партнеров уже ждал Роман Яремчук, который прилетел в Глазго чуть раньше. Сразу из аэропорта сборники отправились в гостиницу Crowne Plaza. Уже там к национальной команде присоединились остальные легионеры. После совместного обеда ребята отправились отдыхать перед вечерней тренировкой.

Первое занятие на шотландской земле состоялось на поле стадиона Firhill, являющегося домом для клуба местного Чемпионшипа Partick Thistle. На этом поле сине-желтые уже тренировались – чуть больше года назад, в день игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Уютный стадион с качественным травяным покрытием отлично подошел для работы сборников, которые работали почти в полном составе. Коллективные игровые серии пропустили три игрока, которые вчера сыграли за свои клубы.

Роман Яремчук и Тарас Качараба имели только восстановительную пробежку вокруг поля. А вот Виталий Миколенко, проведший целый матч за Эвертон, получил незначительное повреждение, и врачи решили, что ему лучше сегодня отдохнуть. 20 сентября медицинский штаб команды проведет обследование защитника и определит состояние его готовности к участию в предматчевой тренировке.

Официальная тренировка сине-желтых на «Хэмпдене» начнется 20 сентября в 18:30 по местному времени. За полчаса до этого главный тренер сборной Александр Петраков и ее капитан Андрей Ярмоленко встретятся с представителями масс-медиа в конференц-зале арены.

ФОТО. Тренировка в Глазго. К сборной Украины присоединились легионеры