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Молодежные турниры
19 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 19 сентября 2022, 16:51
1076
2

Вячеслав Суркис и Евгений Красников - в составе Украины U-17

Юрий Мороз начал подготовку к отбору Евро-2023

19 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 19 сентября 2022, 16:51
1076
2
Вячеслав Суркис и Евгений Красников - в составе Украины U-17
uaf.ua

Экс-тренер молодежной команды «Динамо» и «Черноморца» Юрий Мороз приступил к работе со сборной Украины U-17. Команда готовится к матчам квалификационного раунда отбора Евро-2023.

Отметим, что в заявке команды находятся вратарь Вячеслав Суркис и форвард Егор Красников. Вячеслав является сыном известного функционера Григория Суркиса, а Егор - сыном одного из руководителей «Днепр-1» Евгения Красникова.

Суркис заявлен за юношескую команду «Зари», а Красников - за «Металлист».

Украина U-17 в отборе сыграет против юношеских сборных Азербайджана, Боснии и Лихтенштейна.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Маркиян Бакус («Рух» Львов), Вячеслав Суркис, Сергей Киблицкий (оба – «Заря» Луганск).

Защитники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Егор Руденко (все – «Заря» Луганск), Даниэль Вернаттус («Металлист» Харьков), Даниил Гаража, Михаил Кожушко (оба – «Днепр-1» Днепр), Алексей Безручук ( «Колос» Ковалевка).

Полузащитники: Виктор Цуканов, Денис Сметана (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Шайда («Рух» Львов), Давид Белый, Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко, Любомир Кузык (все — «Заря» Луганск), Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Геннадий Синчук (все – «Металлист» Харьков), Даниил Хан («Днепр-1» Днепр).

Нападающие: Егор Красников («Металлист» Харьков), Владислав Калин, Кирилл Пашко, Виталий Лобко (все – «Заря» Луганск), Максим Коваль («Рух» Львов), Максим Шолупец («Днепр-1» Днепр).

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Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-17 Вячеслав Суркис Егор Красников
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Нарешті. Динамо, Металіст, Дніпро (мінус 1) та Зоря - це одна організація, яка розділена на 4 департаменти, які імітують свою незалежність одне від одного. 
Плюс ще треба додати фарм-клуби.
Коли Ахметов вже буде непотрібен (думаю десь через 4-7 років йому "подякують"), і в нього заберуть усі активи включно з ШД, то може і ШД буде в пулі "своїх", "наших".
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