Вячеслав Суркис и Евгений Красников - в составе Украины U-17

Экс-тренер молодежной команды «Динамо» и «Черноморца» Юрий Мороз приступил к работе со сборной Украины U-17. Команда готовится к матчам квалификационного раунда отбора Евро-2023.

Отметим, что в заявке команды находятся вратарь Вячеслав Суркис и форвард Егор Красников. Вячеслав является сыном известного функционера Григория Суркиса, а Егор - сыном одного из руководителей «Днепр-1» Евгения Красникова.

Суркис заявлен за юношескую команду «Зари», а Красников - за «Металлист».

Украина U-17 в отборе сыграет против юношеских сборных Азербайджана, Боснии и Лихтенштейна.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Маркиян Бакус («Рух» Львов), Вячеслав Суркис, Сергей Киблицкий (оба – «Заря» Луганск).

Защитники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Егор Руденко (все – «Заря» Луганск), Даниэль Вернаттус («Металлист» Харьков), Даниил Гаража, Михаил Кожушко (оба – «Днепр-1» Днепр), Алексей Безручук ( «Колос» Ковалевка).

Полузащитники: Виктор Цуканов, Денис Сметана (оба — «Шахтер» Донецк), Денис Шайда («Рух» Львов), Давид Белый, Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко, Любомир Кузык (все — «Заря» Луганск), Кирилл Дигтярь, Даниил Кайдалов, Геннадий Синчук (все – «Металлист» Харьков), Даниил Хан («Днепр-1» Днепр).

Нападающие: Егор Красников («Металлист» Харьков), Владислав Калин, Кирилл Пашко, Виталий Лобко (все – «Заря» Луганск), Максим Коваль («Рух» Львов), Максим Шолупец («Днепр-1» Днепр).