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19 сентября 2022, 16:15 |
550
0

ВИДЕО. Дебютный гол Макаренко за Фехервар и празднования в стиле Роналду

Украинец помог своей команде выйти в следующий раунд кубка Венгрии

19 сентября 2022, 16:15 |
550
0
ВИДЕО. Дебютный гол Макаренко за Фехервар и празднования в стиле Роналду
Instagram. Евгений Макаренко

Вчера, 18 сентября, состоялся матч 1/32 финала Кубка Венгрии по футболу. ФК «III. Керулети ТУЭ УПЕ» встретился с «Фехерваром», за которого играют сразу 3 украинца, в том числе и Евгений Макаренко. «Фехервар» играет в высшем дивизионе в Венгрии, а их соперники – в третьей лиге. Результат 5:2 в пользу команды Евгения не стал удивительным.

Кубок Венгрии. 1/32 финала

«III. Керулети ТУЭ УПЕ» – «Фехервар» – 2:5

Голы: Слизард, 2, Элек, 56 – Кодро, 43, Стопира, 59, Гейстер, 63, Бумба, 71, Макаренко, 88

На 88-й минуте встречи украинский полузащитник Евгений Макаренко забил 5-й гол команды, а затем отпраздновал взятие ворот в стиле Роналду. Отметим, что этот гол стал дебютным для Евгений в венгерском клубе.

В этом поединке также сыграли украинцы Богдан Леднев, которого заменили сразу после перерыва, и Артем Шабанов (покинул поле на 60-й минуте). А вот Макаренко наоборот – начинал на скамейке запасных, а вошел в игру уже в конце матча.

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Источник YouTube
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