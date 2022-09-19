Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Вест Хэм – 1:0. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Эвертон
18.09.2022, FT 1 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 19 сентября 2022, 13:48
597
0

Эвертон – Вест Хэм – 1:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

19 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 19 сентября 2022, 13:48
597
0
Эвертон – Вест Хэм – 1:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» – 1:0.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Эвертон).
По теме:
Вильярреал – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Лион – ПСЖ – 0:1. Видео гола и обзор матча
Монца – Ювентус – 1:0. Видео гола и обзор матча
видео голов и обзор Вест Хэм Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон - Вест Хэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Футбол | 19 сентября 2022, 13:53 2
Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»

Дэвид Уэйр – о новом тренере команды

ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Футбол | 18 сентября 2022, 19:04 6
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла

Настоящий джентльмен

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.09.2022, 02:20
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид – 1:2. Видео голов и обзор матча
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 19.09.2022, 02:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Футбол | 19.09.2022, 05:20
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
18.09.2022, 09:57 2
Бокс
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 1
Футбол
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
Стаховский рассказал, как Федерер и Джокович реагируют на войну в Украине
17.09.2022, 23:53
Теннис
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
18.09.2022, 16:43 12
Футбол
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
Холанд переписал историю АПЛ
Холанд переписал историю АПЛ
17.09.2022, 15:45
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Головкин весь бой работал только левой рукой»
18.09.2022, 08:20
Бокс
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию
18.09.2022, 07:36 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности