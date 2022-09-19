Англия19 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 19 сентября 2022, 13:48
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Эвертон – Вест Хэм – 1:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
19 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 19 сентября 2022, 13:48
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский «Эвертон» на своем поле минимально выиграл у лондонского «Вест Хэма» – 1:0.
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Эвертон).
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