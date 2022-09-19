Наши за границей. Удаление Ракицкого, дебют Сыча и ассист Кухаревича

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко завоевал статус незаменимого в команде Лемпарда. Украинец отыграл все семь туров АПЛ без замен. В матче с «Вест Хэмом» (1:0) Виталий был одним из лучших в составе «ирисок» и помог им одержать первую победу в чемпионате.

Игрок молодежной сборной Украины Алексей Сыч дебютировал за бельгийский «Кортрейк». Фланговый защитник вышел в основе на матч с Андерлехтом (4:1) и отыграл 77 минут.

Еще один подопечный Руслана Ротаня дебютировал за свою новую команду. Форвард Николай Кухаревич помог шотландскому «Хиберниану» одержать победу в матче с «Абердином». Украинец отдал голевой пас на партнера по команде, который установил окончательный счет в матче – 3:1.

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко отличился ассистом в матче 3-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Джазиры» (1:2). Это третье результативное действие вингера в текущем сезоне.

"هداف.. ويا عيناوي لا تخاف"

لابا كودجو يرتقي ويسجل برأسه هدف التعادل #الجزيرة_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/0JXOKrGX8G — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2022

Первыми забитыми голами в сезоне порадовали Евгений Макаренко и Артем Щедрый. Украинские легионеры отличились в кубковых баталиях за свои клубы.

Анти-героем минувшего уикенда стал защитник турецкого «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий. Опытный защитник второй раз в сезоне схлопотал удаление. В матче с «Антальяспором» украинец оставил в меньшинстве свою команду в конце первого тайма. К счастью Ярослава, его удаление не повлияло на результат поединк. Команда «не заметила потерю бойца» и одержала уверенную выездную победу 3:0.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».