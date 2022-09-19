Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наши за границей. Удаление Ракицкого, дебют Сыча и ассист Кухаревича
Другие новости
19 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 19 сентября 2022, 15:02
137
0

Наши за границей. Удаление Ракицкого, дебют Сыча и ассист Кухаревича

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

19 сентября 2022, 15:00 | Обновлено 19 сентября 2022, 15:02
137
0
Наши за границей. Удаление Ракицкого, дебют Сыча и ассист Кухаревича
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий наказан за фол последней надежды

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко завоевал статус незаменимого в команде Лемпарда. Украинец отыграл все семь туров АПЛ без замен. В матче с «Вест Хэмом» (1:0) Виталий был одним из лучших в составе «ирисок» и помог им одержать первую победу в чемпионате.

Игрок молодежной сборной Украины Алексей Сыч дебютировал за бельгийский «Кортрейк». Фланговый защитник вышел в основе на матч с Андерлехтом (4:1) и отыграл 77 минут.

Еще один подопечный Руслана Ротаня дебютировал за свою новую команду. Форвард Николай Кухаревич помог шотландскому «Хиберниану» одержать победу в матче с «Абердином». Украинец отдал голевой пас на партнера по команде, который установил окончательный счет в матче – 3:1.

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко отличился ассистом в матче 3-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Джазиры» (1:2). Это третье результативное действие вингера в текущем сезоне.

Первыми забитыми голами в сезоне порадовали Евгений Макаренко и Артем Щедрый. Украинские легионеры отличились в кубковых баталиях за свои клубы.

Анти-героем минувшего уикенда стал защитник турецкого «Адана Демирспора» Ярослав Ракицкий. Опытный защитник второй раз в сезоне схлопотал удаление. В матче с «Антальяспором» украинец оставил в меньшинстве свою команду в конце первого тайма. К счастью Ярослава, его удаление не повлияло на результат поединк. Команда «не заметила потерю бойца» и одержала уверенную выездную победу 3:0.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

***

В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

32 млн евро

Арсенал

7 тур (11.09) Арсенал – Эвертон

(матч перенесен)

8 тур (18.09) Брентфорд – Арсенал – 0:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 4 (0+1)

ЛЕ: 1 (0+0)

В: 5 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

7 тур (11.09) Арсенал – Эвертон

(матч перенесен)

8 тур (18.09) Эвертон – Вест Хэм – 1:0

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (0+0)

В: 7 (0+0)
Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

ЛЧ (13.09) Порту – Брюгге – 0:4

(вышел на замену на 75 мин)

9 тур (18.09) Стандард – Брюгге – 3:0

(вышел на замену на 70 мин)

Ч: 5 (0+0)

ЛЧ: 2 (0+0)

В: 7 (0+0)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Брюгге

ЛЧ (13.09) Порту – Брюгге – 0:4

(вышел на замену на 71 мин)

9 тур (18.09) Стандард – Брюгге – 3:0

(сыграл 60 мин)

Ч: 3 (1+2)

ЛЧ: 2 (0+0)

В: 5 (1+2)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

600 тысяч евро

Зюльте-Варегем

8 тур (11.09) Гент – Зюльте-Варегем – 2:0

(сыграл весь матч)

9 тур (17.09) Зюльте-Варегем – Сент-Трюйден – 0:3

(сыграл весь матч)

Ч: 9 (1+0)

В: 9 (1+0)

Алексей Сыч

правый защитник

01.04.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Кортрейк

8 тур (10.09) Кортрейк – Мехелен – 1:4

(не попал в заявку на матч)

9 тур (18.09) Андерлехт – Кортрейк – 4:1

(сыграл 77 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)

Денис Бунчуков

центральный хавбек

20.06.2003 (19 лет)

100 тысяч евро

Серен

8 тур (10.09) Серен – Брюгге – 0:2

(не попал в заявку на матч)

9 тур (16.09) Антверпен – Серен – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Бельгия (Первая лига)

Валерий Дубко

центральный защитник

22.03.2001 (21 год)

300 тысяч евро

Дендер

5 тур (09.09) Дендер – Льерс – 2:3

(не попал в заявку на матч)

6 тур (16.09) Дейнзе – Дендер – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

4 тур (10.09) Ионикос – Атромитос – 1:4

(сыграл весь матч, жк)

5 тур (18.09) Волос – Ионикос – 2:0

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

4 тур (10.09) Хапоэль Хадера – Хапоэль Хайфа – 1:1

(не попал в заявку на матч, травма)

5 тур (17.09) Хапоэль Х – Маккаби Н – 0:0

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

ЛЧ (14.09) Реал – Лейпциг – 2:0

(провел весь матч в запасе)

6 тур (18.09) Атлетико – Реал – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Сегунда)

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

5 тур (10.09) Луго – Алавес – 1:2

(провел весь матч в запасе)

6 тур (17.09) Вильярреал В – Луго – 3:1

(вышел на замену на 46 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

6 тур (11.09) Аталанта – Кремонезе – 1:1

(сыграл 56 мин)

7 тур (18.09) Рома – Аталанта – 0:1

(вышел на замену на 88 мин, жк)

Ч: 7 (1+1)

В: 7 (1+1)

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

6 тур (10.09) Наполи – Специя – 1:0

(вышел на замену на 62 мин)

7 тур (17.09) Специя – Сампдория – 2:1

(сыграл 71 мин, жк)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)
Кипр (Первый дивизион)

Роман Безус

атакующий хавбек

26.09.1990 (31 год)

1,5 млн евро

Омония

ЛЕ (15.09) Реал Сосьедад – Омония – 2:1

(не попал в заявку на матч)

4 тур (18.09) Омония – Паралимни – 4:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 3 (1+1)

ЛЕ: 3 (0+0)

В: 6 (1+1)

Кристиан Биловар

центральный защитник

05.02.2001 (21 год)

300 тысяч евро

АЕЛ

3 тур (12.09) Олимпиакос – АЕЛ – 0:0

(провел весь матч в запасе)

4 тур (16.09) АЕЛ – Докса – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 1 (0)

В: 1 (0)
Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

5 млн евро

Бохум

6 тур (11.09) Шальке 04 – Бохум – 3:1

(провел весь матч в запасе)

7 тур (18.09) Бохум – Кельн – 1:1

(сыграл 90 мин)

Ч: 6 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 7 (0+0)
Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

22 тур (11.09) Гам-Кам – Викинг – 1:2

(не попал в заявку на матч)

23 тур (17.09) Одд – Гам-Кам – 2:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 12 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (1+0)
Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

9 тур (09.09) Видзев – Краковия – 2:0

(провел весь матч в запасе)

10 тур (17.09) Сталь – Видзев – 0:3

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

9 тур (10.09) Гурник – Пяст – 3:3

(не попал в заявку на матч)

10 тур (18.09) Корона – Гурник – 1:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирилл Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

350 тысяч евро

Корона

9 тур (11.09) Медзь – Корона – 2:2

(сыграл весь матч, 1 гол, жк)

10 тур (18.09) Корона – Гурник – 1:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 9 (1+0)

В: 9 (1+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

1,2 млн евро

Краковия

9 тур (09.09) Видзев – Краковия – 2:0

(сыграл 68 мин)

10 тур (17.09) Краковия – Погонь – 1:1

(вышел на замену на 78 мин)

Ч: 5 (1+0)

К: 1 (1+0)

В: 6 (2+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

900 тысяч евро

Легия

9 тур (11.09) Ракув – Легия – 4:0

(провел весь матч в запасе)

10 тур (16.09) Легия – Медзь – 3:2

(вышел на замену на 88 мин)

Ч: 8 (0+0)

В: 8 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

800 тысяч евро

Лех

ЛК (15.09) Лех – Аустрия – 4:1

(провел весь матч в запасе)

10 тур (18.09) Варта – Лех – 0:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

9 тур (11.09) Ракув – Легия – 4:0

(вышел на замену на 65 мин)

10 тур (17.09) Ракув – Радомяк – 3:0

(сыграл 81 мин)

Ч: 8 (1+0)

ЛК: 6 (3+1)

СК: 1 (0+0)

В: 15 (4+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

9 тур (10.09) Шленск – Лехия – 2:1

(не попал в заявку на матч)

10 тур (16.09) Пяст – Шленск – 1:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Португалия (Примейра)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

6 тур (11.09) Арока – Боавишта – 1:2

(провел весь матч в запасе)

7 тур (18.09) Арока – Гимарайнш – 2:2

(вышел на замену на 82 мин)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)
Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

4,5 млн евро

Адана Демирспор

6 тур (12.09) Адана Демирспор – Трабзонспор – 3:2

(сыграл весь матч, жк)

7 тур (17.09) Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3

(сыграл 39 мин, кк)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

5 тур (10.09) Генчлербирлиги – Тузласпор – 1:2

(сыграл весь матч, жк)

6 тур (17.09) Денизлиспор – Генчлербирлиги – 2:2

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)

Александр Беляев

центральный хавбек

04.10.1999 (22 года)

200 тысяч евро

Генчлербирлиги

5 тур (10.09) Генчлербирлиги – Тузласпор – 1:2

(вышел на замену на 81 мин)

6 тур (17.09) Денизлиспор – Генчлербирлиги – 2:2

(вышел на замену на 84 мин)

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Артем Кравец

центрфорвард

03.06.1989 (33 года)

250 тысяч евро

Сакарьяспор

5 тур (10.09) Сакарьяспор – Денизлиспор – 2:1

(вышел на замену на 87 мин)

6 тур (18.09) Самсунспор – Сакарьяспор – 3:2

(вышел на замену на 73 мин)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

8 тур (10.09) Пакш – Дебрецен – 1:0

(сыграл весь матч)

Кубок 1/32 (18.09) Дабаш – Дебрецен – 0:1

(сыграл 63 мин, кк)

Ч: 6 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 7 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

8 тур (11.09) Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Кубок 1/32 (17.09) Капошвар – Залаэгерсег – 0:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

8 тур (10.09) Гонвед – Кечкемет – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Кубок 1/32 (18.09) Тисакечке – Кечкемет – 0:3

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

8 тур (10.09) Гонвед – Кечкемет – 0:0

(вышел на замену на 90+3 мин)

Кубок 1/32 (18.09) Тисакечке – Кечкемет – 0:3

(сыграл 58 мин)

Ч: 2 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 3 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(вышел на замену на 75 мин)

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 12 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(не попал в заявку на матч)

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(не попал в заявку на матч)

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(провел весь матч в запасе)

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 8 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(сыграл весь матч)

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл 86 мин)

Ч: 8 (3+0)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 12 (3+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

8 тур (11.09) Ференцварош – Кишварда – 3:0

(провел весь матч в запасе)

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл весь матч)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

К: 1 (0)

В: 4 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(не попал в заявку на матч)

Кубок 1/32 (17.09) Сексард – Мезёкёвешд – 0:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

8 тур (11.09) Залаэгерсег – Академия Пушкаша – 1:2

(сыграл 68 мин)

Кубок 1/32 (17.09) Чаквар – Академия Пушкаша – 2:5

(сыграл 46 мин, 1 ассист)

Ч: 7 (1+0)

К: 1 (0+1)

В: 8 (1+1)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(вышел на замену на 63 мин)

Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5

(сыграл 46 мин)

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 7 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(вышел на замену на 88 мин)

Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5

(вышел на замену на 79 мин, 1 гол)

Ч: 3 (0+1)

ЛК: 4 (0+1)

К: 1 (1+0)

В: 8 (1+2)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

8 тур (10.09) Фехервар – Мезёкёвешд – 2:1

(провел весь матч в запасе)

Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5

(сыграл 60 мин)

Ч: 5 (0+0)

ЛК: 5 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 11 (0+0)
Франция (Лига 2)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

8 тур (10.09) Сент-Этьен – Бордо – 2:0

(сыграл 73 мин)

9 тур (17.09) Бордо – Дижон – 2:1

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (1+0)

В: 8 (1+0)
Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

9 тур (11.09) Славен Белупо – Истра – 0:3

(сыграл весь матч)

10 тур (17.09) Хайдук – Истра – 2:2

(сыграл весь матч)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

9 тур (10.09) Риека – Осиек – 0:3

(сыграл весь матч)

10 тур (17.09) Горица – Осиек – 0:1

(сыграл весь матч)

Ч: 4 (0+0)

В: 4 (0+0)
Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

ЛК (15.09) Славия – Балкани – 3:2

(сыграл весь матч)

9 тур (18.09) Виктория – Славия – 3:0

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (1+0)

ЛК: 4 (0+0)

В: 12 (1+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

Кубок 1/32 (14.09) Рокицани – Слован – 1:5

(сыграл 73 мин, 1 ассист)

9 тур (17.09) Слован – Млада – 1:3

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (1+0)

К: 1 (0+1)

В: 8 (1+1)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

Слован

Кубок 1/32 (14.09) Рокицани – Слован – 1:5

(вышел на замену на 46 мин, 1гол)

9 тур (17.09) Слован – Млада – 1:3

(вышел на замену на 83 мин)

Ч: 4 (0+0)

К: 1 (1+0)

В: 5 (1+0)
Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

8 тур (11.09) Варнсдорф – Сигма Б – 1:0

(сыграл 59 мин)

9 тур (16.09) Высочина – Варнсдорф – 1:2

(вышел на замену на 85 мин)

Ч: 8 (2+0)

В: 8 (2+0)

Владимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

250 тысяч евро

Простеёв

Кубок 1/32 (14.09) Сокол – Простеёв – 4:5 (по пен.)

(провел весь матч в запасе)

9 тур (17.09) Вышков – Простеёв – 4:1

(сыграл весь матч, пропустил 4 мяча)

Ч: 8 (-17)

В: 8 (-17)

Артем Щедрый

левый хавбек

09.11.1992 (29 лет)

300 тысяч евро

Простеёв

Кубок 1/32 (14.09) Сокол – Простеёв – 4:5 (по пен.)

(сыграл 83 мин, 1 гол, жк)

9 тур (17.09) Вышков – Простеёв – 4:1

(сыграл 59 мин)

Ч: 2 (0+1)

К: 1 (1+0)

В: 3 (1+1)
Швейцария (Суперлига)

Богдан Вьюнник

центрфорвард

21.05.2002 (20 лет)

350 тысяч евро

Цюрих

ЛЕ (15.09) Буде-Глимт – Цюрих – 2:1

(вышел на замену на 71 мин)

Кубок 1/16 (18.09) Лозанна – Цюрих – 3:2

(вышел на замену на 85 мин)

Ч: 2 (0+1)

ЛЕ: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 6 (0+1)
Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

75 тысяч евро

Сент-Джонстон

7 тур (10.09) Килмарнок – Сент-Джонстон

(матч перенесен)

8 тур (17.09) Сент-Джонстон – Росс Каунти – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

КЛ: 4 (0+0)

В: 5 (0+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Хиберниан

7 тур (10.09) Данди Юнайтед – Хиберниан

(матч перенесен)

8 тур (17.09) Хиберниан – Абердин – 3:1

(сыграл 86 мин, 1 ассист)

Ч: 1 (0+1)

В: 1 (0+1)
ОАЭ (Про-лига)

Андрей Ярмоленко

правый вингер

23.10.1989 (32 года)

2,5 млн евро

Аль-Айн

2 тур (09.09) Аль-Айн – Аль-Дафра – 7:0

(сыграл весь матч, 1 гол + 1 ассист)

3 тур (15.09) Аль-Джазира – Аль-Айн – 2:1

(сыграл 80 мин, 1 ассист)

Ч: 3 (1+2)

В: 3 (1+2)
По теме:
Александр ГЛЫВИНСКИЙ: «Выход Соболя на поле стал для нас неожиданностью»
Тренер Специи: «Коваленко постоянно совершенствуется во всех отношениях»
Соболь рассказал, почему сыграл за Брюгге, хотя не едет в сборную
Кирилл Петров Андрей Ярмоленко Роман Безус Евгений Коноплянка Эдуард Соболь Роман Яремчук Александр Зинченко Виктор Коваленко Руслан Малиновский Максим Таловеров наши за границей Владислав Кочергин Андрей Лунин Виталий Миколенко Даниил Игнатенко Богдан Мельник Александр Драмбаев Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Футбол | 19 сентября 2022, 05:20 20
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»

Наставник «Вереса» не контролировал эмоций после поражения «Днепру-1»

ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
Футбол | 18 сентября 2022, 16:43 12
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок
ФОТО. Есть рекорд! В Арсенале дебютировал ребенок

За «канониров» сыграл тинейджер, ставший рекордсменом

Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Футбол | 19.09.2022, 13:53
Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Директор Брайтона: «Де Дзерби показал свои способности в Украине и Италии»
Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»
Футбол | 19.09.2022, 03:45
Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»
Сергей КРИВЦОВ: «К россии и ее жителям у меня только ненависть»
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Футбол | 18.09.2022, 17:08
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
18.09.2022, 20:15 1
Футбол
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
Сауль Альварес – Геннадий Головкин. Канело выиграл по очкам. Видео боя
18.09.2022, 07:55
Бокс
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
Поттер в Челси – это самое интригующее назначение в АПЛ со времен Венгера
18.09.2022, 11:22 8
Футбол
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
ДЕВУШКА ДНЯ. Сногсшибательная жена капитана Днепра-1
18.09.2022, 14:00 13
Футбол
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
18.09.2022, 09:57 2
Бокс
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
17.09.2022, 12:48 15
Теннис
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности