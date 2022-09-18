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Англия
18 сентября 2022, 15:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:20
252
0

ВИДЕО. Рекорд Холланда, Альварес победил Головкина, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

18 сентября 2022, 15:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:20
252
0
ВИДЕО. Рекорд Холланда, Альварес победил Головкина, ставим на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Холланд достиг исторического рекорда
2. Севилья контактировала с экс-тренером Шахтера
3. Альварес был точнее Головкина
4. Прогноз на матч Атлетико – Реал

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Источник Sport.ua
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