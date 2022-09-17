ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжают подготовку

В субботу сборная Украины продолжила тренировочный сбор в Варшаве в рамках подготовки к трем матчам Лиги наций. К команде присоединились игроки «Днепра-1» Александр Пихаленок и Артем Довбик.

Пока что под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря. Легионеры подъедут после завершения тура в европейских чемпионатах.

В воскресенье команда продолжит работать в Варшаве. Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.