ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжают подготовку
Всего работает 15 полевых игроков и 3 вратаря
В субботу сборная Украины продолжила тренировочный сбор в Варшаве в рамках подготовки к трем матчам Лиги наций. К команде присоединились игроки «Днепра-1» Александр Пихаленок и Артем Довбик.
Пока что под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря. Легионеры подъедут после завершения тура в европейских чемпионатах.
В воскресенье команда продолжит работать в Варшаве. Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.
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