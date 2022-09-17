Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжают подготовку
Лига наций
17 сентября 2022, 21:10 |
797
0

ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжают подготовку

Всего работает 15 полевых игроков и 3 вратаря

17 сентября 2022, 21:10 |
797
0
ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжают подготовку
uaf.ua

В субботу сборная Украины продолжила тренировочный сбор в Варшаве в рамках подготовки к трем матчам Лиги наций. К команде присоединились игроки «Днепра-1» Александр Пихаленок и Артем Довбик.

Пока что под руководством Александра Петракова работает 15 полевых игроков и 3 вратаря. Легионеры подъедут после завершения тура в европейских чемпионатах.

В воскресенье команда продолжит работать в Варшаве. Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.

По теме:
ФОТО. Модель для взрослых предложила игрокам Лестера подписку на свой канал
Александр ПЕТРАКОВ: «Зинченко не будет две недели»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обещаю, что украинцам будет за нас не стыдно»
Лига наций сборная Украины по футболу Александр Пихаленок Артем Довбик фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич близок к подписанию контракта с кипрским клубом
Футбол | 17 сентября 2022, 15:48 5
Хацкевич близок к подписанию контракта с кипрским клубом
Хацкевич близок к подписанию контракта с кипрским клубом

Экс-тренер «Динамо» нашел себе новое место работы

Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»
Бокс | 16 сентября 2022, 23:08 2
Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»
Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»

Американский боксер готов драться с Василием Ломаченко

Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Футбол | 16.09.2022, 22:14
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Бундеслига. Первое в сезоне поражение Баварии, дерби Боруссии Д и Шальке
Футбол | 17.09.2022, 18:28
Бундеслига. Первое в сезоне поражение Баварии, дерби Боруссии Д и Шальке
Бундеслига. Первое в сезоне поражение Баварии, дерби Боруссии Д и Шальке
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Футбол | 17.09.2022, 16:32
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
17.09.2022, 02:01 2
MMA
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
15.09.2022, 23:59 5
Футбол
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
15.09.2022, 23:52 134
Футбол
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
17.09.2022, 12:48 15
Теннис
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
15.09.2022, 20:54
Другие виды
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
16.09.2022, 15:40 5
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
16.09.2022, 18:10 21
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности