Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3. Три гола за 6 минут! Видео гола и обзор
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В матче 8-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.
Лондонский клуб забил 3 гола за 6 минут в начале второго тайма, когда отличились: Кенни Тете, Жоау Пальинья и Харрисон Рид.
У хозяев поля забивали Тайво Авонийи и Льюис О'Брайен.
«Фулхэм» поднялся в топ-6 (11 очков), «Ноттингем Форест» имеет 4 очка (19-я позиция).
АПЛ. 8-й тур
Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3
Голы: Авонийи, 11, О'Брайен, 77 – Адарабиойо, 54, Пальинья, 67, Рид, 60
События матча
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