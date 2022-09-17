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  4. Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3. Три гола за 6 минут! Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
16.09.2022, FT 2 : 3
Фулхэм
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Англия
17 сентября 2022, 05:17 | Обновлено 17 сентября 2022, 06:41
626
0

Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3. Три гола за 6 минут! Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Англии

17 сентября 2022, 05:17 | Обновлено 17 сентября 2022, 06:41
626
0
Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3. Три гола за 6 минут! Видео гола и обзор
Фулхэм

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

Лондонский клуб забил 3 гола за 6 минут в начале второго тайма, когда отличились: Кенни Тете, Жоау Пальинья и Харрисон Рид.

У хозяев поля забивали Тайво Авонийи и Льюис О'Брайен.

«Фулхэм» поднялся в топ-6 (11 очков), «Ноттингем Форест» имеет 4 очка (19-я позиция).

АПЛ. 8-й тур

Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3

Голы: Авонийи, 11, О'Брайен, 77 – Адарабиойо, 54, Пальинья, 67, Рид, 60

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис О'Брайен (Ноттингем Форест).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Харрисон Рид (Фулхэм).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Фулхэм).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Тосин Адарабиойо (Фулхэм).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест).
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Источник Sport.ua
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