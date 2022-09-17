В матче 8-го тура чемпионата Англии «Фулхэм» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:2.

Лондонский клуб забил 3 гола за 6 минут в начале второго тайма, когда отличились: Кенни Тете, Жоау Пальинья и Харрисон Рид.

У хозяев поля забивали Тайво Авонийи и Льюис О'Брайен.

«Фулхэм» поднялся в топ-6 (11 очков), «Ноттингем Форест» имеет 4 очка (19-я позиция).

АПЛ. 8-й тур

Ноттингем Форест – Фулхэм – 2:3

Голы: Авонийи, 11, О'Брайен, 77 – Адарабиойо, 54, Пальинья, 67, Рид, 60