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17 сентября 2022, 00:03 | Обновлено 17 сентября 2022, 00:19
145
1

АПЛ. Фулхэму обыграл Ноттингем Форест

«Астон Вилла» минимально обыграла «Саутгемптон»

17 сентября 2022, 00:03 | Обновлено 17 сентября 2022, 00:19
145
1
АПЛ. Фулхэму обыграл Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два стартовых матча восьмого тура АПЛ. «Астон Вилла» дома минимально обыграла «Саутгемптон». «Фулхэм» благодаря трем голам за шесть минут на выезде обыграл «Ноттингем Форест».

«Астон Вилла» - «Саутгемптон» - 1:0
Гол: Рэмзи 41

«Ноттингем Форест» - «Фулхэм» - 2:3
Голы: Авонийи 11, О’Брайен 77 – Тете 54, Пальинья 57, Рид 60

Напомним, три матча восьмого тура АПЛ («Брайтон» - «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» - «Лидс» и «Челси» - «Ливерпуль») были перенесены и в этот уик-энд не состоятся.

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Источник Sport.ua
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rus
И когда же Тёте играл за Шахтёр. 😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣
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