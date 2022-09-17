АПЛ. Фулхэму обыграл Ноттингем Форест

Состоялись два стартовых матча восьмого тура АПЛ. «Астон Вилла» дома минимально обыграла «Саутгемптон». «Фулхэм» благодаря трем голам за шесть минут на выезде обыграл «Ноттингем Форест».

«Астон Вилла» - «Саутгемптон» - 1:0

Гол: Рэмзи 41

«Ноттингем Форест» - «Фулхэм» - 2:3

Голы: Авонийи 11, О’Брайен 77 – Тете 54, Пальинья 57, Рид 60

Напомним, три матча восьмого тура АПЛ («Брайтон» - «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» - «Лидс» и «Челси» - «Ливерпуль») были перенесены и в этот уик-энд не состоятся.