Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига конферений. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура
Лига конференций
16 сентября 2022, 08:45 |
131
0

Лига конферений. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура

Смотрите видеообзор матчей 2-го тура Лиги конференций

16 сентября 2022, 08:45 |
131
0
Лига конферений. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура
УЕФА

16 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций.

🏆 Лига конференций 2022/23

2-й тур. 15 сентября

  • 19:45. АЗ Алкмар – Вадуц – 4:1
  • 19:45. Аполлон – Днепр-1 – 1:3
  • 19:45. Гент – Шэмрок Роверс – 3:0
  • 19:45. Жальгирис – Базель – 0:1
  • 19:45. Пюник Ереван – Слован Бр – 2:0
  • 19:45. Славия Прага – Баллкани – 3:2
  • 19:45. ЧФР Клуж – Сивасспор – 0:1
  • 19:45. Юргорден – Мольде – 3:2
  • 22:00. Башакшехир – Фиорентина – 3:0
  • 22:00. Кельн – Словацко – 4:2
  • 22:00. Лех Познань – Аустрия Вена – 4:1
  • 22:00. Партизан – Ницца – 1:1
  • 22:00. РФШ – Хартс – 0:2
  • 22:00. Селькеборг – Вест Хэм – 2:3
  • 22:00. Стяуа – Андерлехт – 0:0
  • 22:00. Хапоэль Беер-Шева – Вильярреал – 1:2

Смотрите видео голов и обзоры матчей:

АЗ Алкмар – Вадуц – 4:1

Аполлон – Днепр-1 – 1:3

Гент – Шэмрок Роверс – 3:0

Жальгирис – Базель – 0:1

Пюник Ереван – Слован Бр – 2:0

Славия Прага – Баллкани – 3:2

ЧФР Клуж – Сивасспор – 0:1

Юргорден – Мольде – 3:2

Башакшехир – Фиорентина – 3:0

Кельн – Словацко – 4:2

Лех Познань – Аустрия Вена – 4:1

Партизан – Ницца – 1:1

Селькеборг – Вест Хэм – 2:3

Стяуа – Андерлехт – 0:0

Хапоэль Беер-Шева – Вильярреал – 1:2

По теме:
Рух U-19 – Заглембе U-19 – 1:0. Важная дебютная победа. Видео гола и обзор
Олимпиакос – Фрайбург – 0:3. Видео голов и обзор матча
Рома – ХИК – 3:0. Видео голов и обзор матча
Лига конференций видео голов и обзор АЗ Алкмаар Днепр-1 Аполлон - Днепр-1 Аполлон Лимасол Славия Прага Вест Хэм Фиорентина Ницца Вильярреал
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ольга ХАРЛАН: «Хочется поехать на Олимпиаду в Париж»
Другие виды | 16 сентября 2022, 05:28 1
Ольга ХАРЛАН: «Хочется поехать на Олимпиаду в Париж»
Ольга ХАРЛАН: «Хочется поехать на Олимпиаду в Париж»

Украинская саблистка не теряет мотивации

ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Футбол | 16 сентября 2022, 02:10 9
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»

Наставник «Динамо» считает, что ошибки команды лежат в области психологии

2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами
Футбол | 16.09.2022, 00:55
2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами
2-й тур Лиги конференций. Первые очки Днепра-1, победа Пюника с украинцами
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Футбол | 15.09.2022, 20:46
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
ВИДЕО. В ворота Коваля. Роналду забил дебютный гол в Лиге Европы
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.09.2022, 22:15
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
ВИДЕО. Накидали полную тележку! Украина разбила Аргентину со счетом 11:0
ВИДЕО. Накидали полную тележку! Украина разбила Аргентину со счетом 11:0
15.09.2022, 07:55 1
Другие виды
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
15.09.2022, 02:41 1
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
ФОТО. Чемпион US Open встречается с очаровательной испанской теннисисткой
14.09.2022, 10:48 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности