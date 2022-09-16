Лига конферений. Самые яркие моменты. Все видео голов 2-го тура
Смотрите видеообзор матчей 2-го тура Лиги конференций
16 сентября состоялись матчи 2-го тура Лиги конференций.
🏆 Лига конференций 2022/23
2-й тур. 15 сентября
- 19:45. АЗ Алкмар – Вадуц – 4:1
- 19:45. Аполлон – Днепр-1 – 1:3
- 19:45. Гент – Шэмрок Роверс – 3:0
- 19:45. Жальгирис – Базель – 0:1
- 19:45. Пюник Ереван – Слован Бр – 2:0
- 19:45. Славия Прага – Баллкани – 3:2
- 19:45. ЧФР Клуж – Сивасспор – 0:1
- 19:45. Юргорден – Мольде – 3:2
- 22:00. Башакшехир – Фиорентина – 3:0
- 22:00. Кельн – Словацко – 4:2
- 22:00. Лех Познань – Аустрия Вена – 4:1
- 22:00. Партизан – Ницца – 1:1
- 22:00. РФШ – Хартс – 0:2
- 22:00. Селькеборг – Вест Хэм – 2:3
- 22:00. Стяуа – Андерлехт – 0:0
- 22:00. Хапоэль Беер-Шева – Вильярреал – 1:2
Смотрите видео голов и обзоры матчей:
АЗ Алкмар – Вадуц – 4:1
Аполлон – Днепр-1 – 1:3
Гент – Шэмрок Роверс – 3:0
Жальгирис – Базель – 0:1
Пюник Ереван – Слован Бр – 2:0
Славия Прага – Баллкани – 3:2
ЧФР Клуж – Сивасспор – 0:1
Юргорден – Мольде – 3:2
Башакшехир – Фиорентина – 3:0
Кельн – Словацко – 4:2
Лех Познань – Аустрия Вена – 4:1
Партизан – Ницца – 1:1
Селькеборг – Вест Хэм – 2:3
Стяуа – Андерлехт – 0:0
Хапоэль Беер-Шева – Вильярреал – 1:2
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