Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Текстовая трансляция матча
WTA
16 сентября 2022, 08:10 | Обновлено 16 сентября 2022, 08:13
117
0

Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинала турнира серии WTA 250 в Словении

16 сентября 2022, 08:10 | Обновлено 16 сентября 2022, 08:13
117
0
Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Сегодня, 16 августа, состоится четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Портороже (Словения) между Лесей Цуренко (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Обе теннисистки стартовали с 1/16 финала. Леся на своем пути обыграла в трех сетах Елену-Габриэлу Русе и в двух сетах Екатерину Александрову.

Рыбакина, в свою очередь, провела неуверенный 1-й раунд турнира против Лауры Зигемунд, где пришлось спасаться со счета 4:1 в третьем сете, а также уходить с матчбола на тай-брейке. В 1/8 финала Елена уверенно обыграла Терезу Мартинцову.

Украинка и представительница Казахстана сыграют друг с другом во 2-й раз. В июне этого года Цуренко обыграла Рыбакину на травяном турнире в Истбурне, причем случилось это перед триумфальным Уимблдоном для Елены.

Матч начнется 16 сентября не ранее 13:30 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию женского финала US Open 2022, за которой можно следить в нашем Telegram-канале по теннису.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Отомстила за одиночку. Костюк вышла в парный полуфинал в Словении
Стала известна следующая сопернице Цуренко на турнире в Словении
За себя и за Марту. Цуренко обыграла Александрову на турнире в Словении
Елена-Габриэла Русе Елена Рыбакина WTA Порторож текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15 сентября 2022, 11:19 14
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону

Будут ли санкции по отношению к шотландскому клубу?

Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Теннис | 15 сентября 2022, 16:33 11
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце

Легендарный теннисист опубликовал прощальную аудиозапись в своем Twitter

На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Футбол | 15.09.2022, 23:52
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Бокс | 15.09.2022, 21:13
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Ольга ХАРЛАН: «Хочется поехать на Олимпиаду в Париж»
Другие виды | 16.09.2022, 05:28
Ольга ХАРЛАН: «Хочется поехать на Олимпиаду в Париж»
Ольга ХАРЛАН: «Хочется поехать на Олимпиаду в Париж»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
15.09.2022, 12:59 4
Другие виды
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – АЕК Ларнака
15.09.2022, 02:41 1
Футбол
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
15.09.2022, 20:54
Другие виды
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49
Бокс
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
15.09.2022, 01:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности