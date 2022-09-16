Сегодня, 16 августа, состоится четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Портороже (Словения) между Лесей Цуренко (Украина) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Обе теннисистки стартовали с 1/16 финала. Леся на своем пути обыграла в трех сетах Елену-Габриэлу Русе и в двух сетах Екатерину Александрову.

Рыбакина, в свою очередь, провела неуверенный 1-й раунд турнира против Лауры Зигемунд, где пришлось спасаться со счета 4:1 в третьем сете, а также уходить с матчбола на тай-брейке. В 1/8 финала Елена уверенно обыграла Терезу Мартинцову.

Украинка и представительница Казахстана сыграют друг с другом во 2-й раз. В июне этого года Цуренко обыграла Рыбакину на травяном турнире в Истбурне, причем случилось это перед триумфальным Уимблдоном для Елены.

Матч начнется 16 сентября не ранее 13:30 по Киеву.

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