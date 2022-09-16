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WTA
16 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 16 сентября 2022, 18:27
821
0

Катерина Байндл – Ирина Бегу. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинала турнира серии WTA 125 в Румынии

16 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 16 сентября 2022, 18:27
821
0
Катерина Байндл – Ирина Бегу. Текстовая трансляция матча. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния) между Катериной Байндл (Украина) и Ириной Бегу (Румыния).

Обе теннисистки стартовали с 1/64 финала. Катерина в 1-м раунде турнира обыграла Данку Ковинич, тем самым взяв реванш за проигрыш двумя неделями ранее. Далее в 1/8 финала украинка на классе обыграла 24-летнюю испанку Алену Большову.

Бегу является второй сеяной турнира. В предыдущих двух раундах она не оставила шансов своим соперницам: вначале отдала всего 4 гейма Лауре Пигосси, а затем 2 гейма своей соотечественнице Ирине Баре.

Байндл и Бегу имеют относительно богатую историю личных встреч. На данный момент счет 2:2. Интересно, что последние 2 игры оставались за Катей. Также отметим, что предыдущие матчи проходили на харде.

Теннисистки выйдут на корт 16 сентября не ранее 16:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию женского матча, за которой можно следить в нашем Telegram-канале по теннису.

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текстовая трансляция Катерина Байндл (Козлова) Ирина Бегу WTA Бухарест
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Источник Sport.ua
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