Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Катерина Байндл – Ирина Бегу – 0:2. Текстовая трансляция матча
WTA
16 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 16 сентября 2022, 19:55
1252
0

Катерина Байндл – Ирина Бегу – 0:2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинала турнира серии WTA 125 в Румынии

16 сентября 2022, 18:26 | Обновлено 16 сентября 2022, 19:55
1252
0
Катерина Байндл – Ирина Бегу – 0:2. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1/4 финала грунтового турнира серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния) между Катериной Байндл (Украина) и Ириной Бегу (Румыния).

Обе теннисистки стартовали с 1/64 финала. Катерина в 1-м раунде турнира обыграла Данку Ковинич, тем самым взяв реванш за проигрыш двумя неделями ранее. Далее в 1/8 финала украинка на классе обыграла 24-летнюю испанку Алену Большову.

Бегу является второй сеяной турнира. В предыдущих двух раундах она не оставила шансов своим соперницам: вначале отдала всего 4 гейма Лауре Пигосси, а затем 2 гейма своей соотечественнице Ирине Баре.

Байндл и Бегу имеют относительно богатую историю личных встреч. На данный момент счет 2:2. Интересно, что последние 2 игры оставались за Катей. Также отметим, что предыдущие матчи проходили на харде.

Теннисистки выйдут на корт 16 сентября не ранее 16:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию женского матча, за которой можно следить в нашем Telegram-канале по теннису.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Победа на классе. Украинка вышла в четвертьфинал турнира в Румынии
Отомстила за недавнее поражение. Украинка выиграла стартовый матч в Румынии
Рейтинг WTA. Жабер вернула вторую строчку, Радукану упала на 72 позиции
текстовая трансляция Катерина Байндл (Козлова) Ирина Бегу WTA Бухарест
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 сентября 2022, 22:15 8
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
Футбол | 16 сентября 2022, 11:47 8
Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
Сборная Украины начинает сбор в Варшаве

Команда будет готовиться к матчах Лиги наций

Я смеялся и плакал, была радость и боль! Прощальное письмо Федерера
Теннис | 15.09.2022, 22:47
Я смеялся и плакал, была радость и боль! Прощальное письмо Федерера
Я смеялся и плакал, была радость и боль! Прощальное письмо Федерера
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Другие виды | 15.09.2022, 20:54
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Матч между Англией и Украиной на ЧМ вдруг перенесли. Стала известна причина
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Бокс | 15.09.2022, 21:13
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 15
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
ВИДЕО. Накидали полную тележку! Украина разбила Аргентину со счетом 11:0
ВИДЕО. Накидали полную тележку! Украина разбила Аргентину со счетом 11:0
15.09.2022, 07:55 1
Другие виды
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
15.09.2022, 23:52 133
Футбол
Усик готов драться с Уайлдером в США
Усик готов драться с Уайлдером в США
15.09.2022, 19:52
Бокс
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности