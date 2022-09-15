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Лига Европы
15 сентября 2022, 23:09 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:13
1112
0

Динамо – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

15 сентября 2022, 23:09 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:13
1112
0
Динамо – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо Киев

15 сентября в 22:00 в матче 2-го тура Лиги Европы играют «Динамо» и АЕК Ларнака.

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Матч проходит в Кракове на стадионе «Краковия». В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а АЕК Ларнака проиграл французскому «Ренну» (1:2).

Уже на 8-й минуте матча киевляне пропустили гол. Адам Дюрчо со штрафного отправил мяч точно в девятку.

Динамо – АЕК Ларнака. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Адам Дюрчо, 8 мин.

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Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака видео голов и обзор Динамо - АЕК Ларнака Адам Дюрчо
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Источник Sport.ua
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