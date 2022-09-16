Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Венгрия – 1:2. Текстовая трансляция матча. LIVE
Кубок Дэвиса
16 сентября 2022, 18:50 |
3435
3

Украина – Венгрия – 1:2. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча Кубка Дэвиса

16 сентября 2022, 18:50 |
3435
3
Украина – Венгрия – 1:2. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФТУ

Сегодня, 15 сентября, начнется встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Из-за военного положения сыграть домашний матч в Украине не было возможности, пришлось просить о помощи Литву.

В марте этого года украинцы в плей-офф переиграли команду Барбадоса в номинально домашнем матче в Турции (3:0), а венгры в Квалификации Davis Cup Finals 2022 уступили на выезде австралийцам (2:3). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.

Украину представят:

  • Владислав Орлов (№530 ATP)
  • Вячеслав Белинский (№605 ATP)
  • Илья Белобородько (№747 ATP)
  • Владислав Манафов (№142 ATP парный)

Капитан команды – Андрей Медведев.

По теме:
Илья Белобородько – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Венгрия – 1:2. Украинцы размочили счет, выиграв парную встречу
Манафов/Белобородько – Файта/Марожан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса-2022 сборная Украины по теннису сборная Венгрии по теннису Владислав Орлов Андрей Медведев Вячеслав Белинский Илья Белобородько Владислав Манафов текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16 сентября 2022, 08:25 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
Футбол | 16 сентября 2022, 02:10 21
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»

Наставник «Динамо» считает, что ошибки команды лежат в области психологии

Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной
Теннис | 16.09.2022, 12:28
Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной
Порторож. Цуренко снялась с матча с Рыбакиной
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Футбол | 16.09.2022, 12:08
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Динамо: дела плачевны, перспективы туманны
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Футбол | 16.09.2022, 09:52
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spectra
Даже сказать нечего... Вряд-ли найдутся люди которые будут смотреть, с таким, то составом.
Ответить
+5
misastefanko
Такая же фигня ждет женскую команду в матче с Япония на Кубке Федераций.Президента ФТУ на свалку.
Ответить
+4
Andrey_1992
Пару виграли, хоч так!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
15.09.2022, 07:05 10
Футбол
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Усик готов драться с Уайлдером в США
Усик готов драться с Уайлдером в США
15.09.2022, 19:52
Бокс
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 15
Футбол
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
Уходит легенда. Роджер Федерер завершит карьеру уже в этом месяце
15.09.2022, 16:33 11
Теннис
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
На евроарене снова осечка. Динамо проиграло АЕКу домашний поединок
15.09.2022, 23:52 133
Футбол
Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению
Евробаскет-2022. Польша сенсационно выбила Словению
14.09.2022, 23:35 9
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности