Украина – Венгрия – 1:2. Текстовая трансляция матча. LIVE
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Сегодня, 15 сентября, начнется встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Из-за военного положения сыграть домашний матч в Украине не было возможности, пришлось просить о помощи Литву.
В марте этого года украинцы в плей-офф переиграли команду Барбадоса в номинально домашнем матче в Турции (3:0), а венгры в Квалификации Davis Cup Finals 2022 уступили на выезде австралийцам (2:3). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.
Украину представят:
- Владислав Орлов (№530 ATP)
- Вячеслав Белинский (№605 ATP)
- Илья Белобородько (№747 ATP)
- Владислав Манафов (№142 ATP парный)
Капитан команды – Андрей Медведев.
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