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Кубок Дэвиса
15 сентября 2022, 20:20 |
2751
2

Украина – Венгрия – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией матча Кубка Дэвиса

15 сентября 2022, 20:20 |
2751
2
Украина – Венгрия – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
ФТУ

Сегодня, 15 сентября, начнется встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Венгрии на хардовых кортах комплекса SEB Arena в Вильнюсе. Из-за военного положения сыграть домашний матч в Украине не было возможности, пришлось просить о помощи Литву.

В марте этого года украинцы в плей-офф переиграли команду Барбадоса в номинально домашнем матче в Турции (3:0), а венгры в Квалификации Davis Cup Finals 2022 уступили на выезде австралийцам (2:3). Победитель встречи пробьется в Квалификацию, проигравшая команда снова будет вынуждена сражаться за сохранение места в Первой Мировой группе.

Украину представят:

  • Владислав Орлов (№530 ATP)
  • Вячеслав Белинский (№605 ATP)
  • Илья Белобородько (№747 ATP)
  • Владислав Манафов (№142 ATP парный)

Капитан команды – Андрей Медведев.

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Кубок Дэвиса-2022 сборная Украины по теннису сборная Венгрии по теннису Владислав Орлов Андрей Медведев Вячеслав Белинский Илья Белобородько Владислав Манафов
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Spectra
Даже сказать нечего... Вряд-ли найдутся люди которые будут смотреть, с таким, то составом.
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+6
misastefanko
Такая же фигня ждет женскую команду в матче с Япония на Кубке Федераций.Президента ФТУ на свалку.
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+5
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