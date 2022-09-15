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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 05:15 |
53
0

Челси – РБ Лейпциг – 1:1. Не лучший старт для Поттера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2022, 05:15 |
53
0
Челси – РБ Лейпциг – 1:1. Не лучший старт для Поттера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Вчера, 14 сентября, завершился матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и «РБ Зальцбургом». Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Для Грэма Поттера эта играла стала 1-й в статусе главного тренера.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа E. 14 сентября

«Челси» – «РБ Зальцбург» – 1:1

Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75

ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 48 мин.

ГОЛ! 1:1. Окафор, 75 мин.

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Источник Sport.ua
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