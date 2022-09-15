Челси – РБ Лейпциг – 1:1. Не лучший старт для Поттера. Видео голов и обзор

Вчера, 14 сентября, завершился матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и «РБ Зальцбургом». Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Для Грэма Поттера эта играла стала 1-й в статусе главного тренера.

Лига чемпионов. 2-й тур

Группа E. 14 сентября

«Челси» – «РБ Зальцбург» – 1:1

Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75

ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 48 мин.

ГОЛ! 1:1. Окафор, 75 мин.