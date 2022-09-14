Во втором туре Лиги чемпионов в группе E «Милан» дома уверенно обыграл «Динамо» Загреб (3:1).

Единственный гол в составе гостей забил Мислав Оршич, который неделю назад принес победу над «Челси».

«Милан» с 4 набранными очками вышел в лидеры группы.

Лига чемпионов. 2-й тур

Милан – Динамо Загреб – 3:1

Голы: Жиру, 45, Салемакерс 47, Побега 77 – Оршич 56.

ГОЛ! 1:0. Жиру, 45 мин.

ГОЛ! 2:0. Салемакерс, 47 хв.

ГОЛ! 2:1. Оршич, 56 хв.

ГОЛ! 3:1. Побега, 77 хв.