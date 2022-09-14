Лига Чемпионов
14.09.2022, FT 3 : 1
Лига чемпионов14 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:49
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Милан – Динамо Загреб – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
14 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:49
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Во втором туре Лиги чемпионов в группе E «Милан» дома уверенно обыграл «Динамо» Загреб (3:1).
Единственный гол в составе гостей забил Мислав Оршич, который неделю назад принес победу над «Челси».
«Милан» с 4 набранными очками вышел в лидеры группы.
Лига чемпионов. 2-й тур
Милан – Динамо Загреб – 3:1
Голы: Жиру, 45, Салемакерс 47, Побега 77 – Оршич 56.
ГОЛ! 1:0. Жиру, 45 мин.
ГОЛ! 2:0. Салемакерс, 47 хв.
ГОЛ! 2:1. Оршич, 56 хв.
ГОЛ! 3:1. Побега, 77 хв.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Милан).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
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