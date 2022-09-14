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Лига Чемпионов
Милан
14.09.2022, FT 3 : 1
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:49
530
0

Милан – Динамо Загреб – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 22:49
530
0
Милан – Динамо Загреб – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Милан

Во втором туре Лиги чемпионов в группе E «Милан» дома уверенно обыграл «Динамо» Загреб (3:1).

Единственный гол в составе гостей забил Мислав Оршич, который неделю назад принес победу над «Челси».

«Милан» с 4 набранными очками вышел в лидеры группы.

Лига чемпионов. 2-й тур

Милан – Динамо Загреб – 3:1

Голы: Жиру, 45, Салемакерс 47, Побега 77 – Оршич 56.

ГОЛ! 1:0. Жиру, 45 мин.

ГОЛ! 2:0. Салемакерс, 47 хв.

ГОЛ! 2:1. Оршич, 56 хв.

ГОЛ! 3:1. Побега, 77 хв.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Томмазо Побега (Милан).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Динамо Загреб).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Милан).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Оливье Жиру (Милан).
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Милан Динамо Загреб Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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