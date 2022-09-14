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14 сентября 2022, 20:53 | Обновлено 14 сентября 2022, 20:54
517
0

Ассоциация Сараева призвала отменить матч Боснии и Герцеговины с рф

Количество противников игры растет

14 сентября 2022, 20:53 | Обновлено 14 сентября 2022, 20:54
517
0
Ассоциация Сараева призвала отменить матч Боснии и Герцеговины с рф
Getty Images/Global Images Ukraine

Комитет Футбольной ассоциации Сараевского кантона на своем специальном заседании рассмотрел решение Футбольного союза Боснии и Герцеговины о проведении национальной командой товарищеского матча со сборной рф.

Среди прочего за проведение игры с командой рашистов проголосовал представитель Футбольной ассоциации Сараева Фуад Чольпа.

Ассоциация столичного кантона ходатайствовала перед исполком Футбольного союза страны отменить решение о матче, и сделать это не позднее 23 сентября. В этот день состоится очередное заседание исполкома, а также матч Боснии и Герцеговины с командой Черногории в Лиге наций.

Напомним, ранее член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич призвал отметить игру с командой рф.

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