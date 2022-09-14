Лига чемпионов14 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:23
3055
0
Шахтар пропустил быстрый гол. У Селтика прошла быстрая контратака
Гости забили гол усилиями японца Рео Хатате на 10-й минуте матча
14 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:23
3055
0
14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Гости забили гол на 10-й минуте матча. Неприятное начало игры. Провал в защите, выход 5 на 3. Отличился японец Рео Хатате. Мяч пролетел над ногой Трубина.
ГОЛ! 0:1. Рео Хатате, 10 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2022, 21:00 0
Сине-желтые вышли в лидеры группы чемпионата мира в Будапеште
Футбол | 13 сентября 2022, 22:59 6
Слишком жарко было 11 сентября во встрече команд «Плитвице» и «Соколац»
Бокс | 14.09.2022, 16:49
Баскетбол | 14.09.2022, 17:00
Футбол | 14.09.2022, 03:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.09.2022, 08:19 5
12.09.2022, 20:00
13.09.2022, 18:43 4
12.09.2022, 20:17 7
13.09.2022, 13:06 21
13.09.2022, 10:08 6
13.09.2022, 20:39 7
12.09.2022, 22:05 15