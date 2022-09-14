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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:23
3055
0

Шахтар пропустил быстрый гол. У Селтика прошла быстрая контратака

Гости забили гол усилиями японца Рео Хатате на 10-й минуте матча

14 сентября 2022, 20:10 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:23
3055
0
Шахтар пропустил быстрый гол. У Селтика прошла быстрая контратака
MEGOGO

14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».

Гости забили гол на 10-й минуте матча. Неприятное начало игры. Провал в защите, выход 5 на 3. Отличился японец Рео Хатате. Мяч пролетел над ногой Трубина.

ГОЛ! 0:1. Рео Хатате, 10 мин

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Источник Sport.ua
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