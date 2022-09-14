Молодежные турниры14 сентября 2022, 17:06 | Обновлено 14 сентября 2022, 17:08
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Шахтер U-19 - Селтик U-21 - 2:1. Вторая победа. Видео голов и обзор матча
Команда лидирует в группе
14 сентября 2022, 17:06 | Обновлено 14 сентября 2022, 17:08
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«Шахтер» U-19 в матче 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА обыграл «Селтик» U-19 со счетом 2:1. Это вторая победа украинской команды в группе.
В первом туре был обыгран «Лейпциг» U-19.
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