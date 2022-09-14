Днепр-1 без Громова отправился на матче против Аполлона
В состав делегации вошел 21 футболист
«Днепр-1» отправился на Кипр на матч второго тура группового раунда Лиги конференций против «Аполлона».
В состав делегации вошел 21 футболист:
Вратари: Валеф, Рыбак, Юрчук, Кинарейкин.
Защитники: Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логинов, Амаш, Кононов.
Полузащитники: Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапий, Рубчинский, Назаренко, Балули, Когут, Пихаленок, Горбунов.
Форвард: Довбик.
По сравнению с последними матчами тренерский штаб не может рассчитывать на получившего повреждение Артема Громова. Продолжают находиться в лазарете Бланко и Лучкевич.
Напомним, матч 2 тура Лиги Конференций УЕФА «Аполлон» - «Днепр-1» состоится 15 сентября в 19:45. В первом туре украинская команда уступила нидерландскому «АЗ» 0:1, а киприоты разошлись ничьей 0:0 с лихтенштейнским «Вадуцем».
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