ФРАНКОВ: «Шахтер против Динамо в Лондоне? Да хоть где, лишь бы со зрителям»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о варианте с проведением матча между «Динамо» и «Шахтером» в Лондоне.

«Матч «Шахтер» - «Динамо» в Лондоне? Да хоть где, лишь бы со зрителями. Проведение его во Львове или в Киеве не греет абсолютно, потому с пустыми трибунами. Лондон - всяко хорошее место. Разве что «Олимпийский», он же Вестхэмовский великоват… Могу не владеть тонкостями», – написал Франков.

Ранее сообщалось, что Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» - «Динамо» Киев может пройти в Лондоне 15 октября.