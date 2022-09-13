Почему пропала трансляция в конце 1-го тайма матча Ворскла – Александрия?

Вчера, 12 сентября, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и «Александрией». В конце 1-го тайма видеотрансляция матча прервалась.

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявление, в котором было разъяснено, почему произошла такая ситуация.

Официальное заявление УПЛ:

В конце первого тайма телетрансляция матча приостановилась, поскольку на стадионе «Минай» имела место нестабильность работы электросети, в связи с чем потребовалось дополнительное время для перезапуска Передвижной телевизионной станции.

Приносим извинения болельщикам футбола за неудобства.