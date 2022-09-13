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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 10:56 |
668
0

Почему пропала трансляция в конце 1-го тайма матча Ворскла – Александрия?

Официальное заявление УПЛ

13 сентября 2022, 10:56 |
668
0
Почему пропала трансляция в конце 1-го тайма матча Ворскла – Александрия?
УПЛ

Вчера, 12 сентября, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ворсклой» и «Александрией». В конце 1-го тайма видеотрансляция матча прервалась.

Официальный сайт УПЛ опубликовал заявление, в котором было разъяснено, почему произошла такая ситуация.

Официальное заявление УПЛ:

В конце первого тайма телетрансляция матча приостановилась, поскольку на стадионе «Минай» имела место нестабильность работы электросети, в связи с чем потребовалось дополнительное время для перезапуска Передвижной телевизионной станции.

Приносим извинения болельщикам футбола за неудобства.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Александрия Ворскла - Александрия телетрансляции
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Источник УПЛ
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