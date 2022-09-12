Бельгия12 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:21
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Яремчук попал в сборную 8-го тура чемпионата Бельгии
Кроме Романа там оказалось еще два игрока «Брюгге»
12 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:21
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Украинский легионер «Брюгге» Роман Яремчук попал в сборную 8-го тура чемпионата Бельгии по версии портала Sofascore.
Отметим, что 26-летний нападающий отметился двумя ассистами во встрече с «Серен Юнайтед» (2:0).
Яремчук получил оценку 7.8, чего хватило, чтобы стать лучшим на своей позиции.
Также в сборную тура попали еще два игрока «Брюгге» – Ханс Ванакен и Брендон Мехеле.
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