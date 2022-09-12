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Бельгия
12 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:21
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0

Яремчук попал в сборную 8-го тура чемпионата Бельгии

Кроме Романа там оказалось еще два игрока «Брюгге»

12 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:21
505
0
Яремчук попал в сборную 8-го тура чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский легионер «Брюгге» Роман Яремчук попал в сборную 8-го тура чемпионата Бельгии по версии портала Sofascore.

Отметим, что 26-летний нападающий отметился двумя ассистами во встрече с «Серен Юнайтед» (2:0).

Яремчук получил оценку 7.8, чего хватило, чтобы стать лучшим на своей позиции.

Также в сборную тура попали еще два игрока «Брюгге» – Ханс Ванакен и Брендон Мехеле.

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Брюгге чемпионат Бельгии по футболу Роман Яремчук Серен Ханс Ванакен Брендон Мехеле символическая сборная SofaScore
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Источник SofaScore
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