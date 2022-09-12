Украинский легионер «Брюгге» Роман Яремчук попал в сборную 8-го тура чемпионата Бельгии по версии портала Sofascore.

Отметим, что 26-летний нападающий отметился двумя ассистами во встрече с «Серен Юнайтед» (2:0).

Яремчук получил оценку 7.8, чего хватило, чтобы стать лучшим на своей позиции.

Также в сборную тура попали еще два игрока «Брюгге» – Ханс Ванакен и Брендон Мехеле.